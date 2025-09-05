Kampanya kontra druga gihugtan

ARON malikayan ang pagkalambigit sa mga kabataan sa ilegal nga druga, mas gipakusgan karon sa Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) Davao ang ilang kampanya pinaagi sa serye sa mga edukasyonal nga lecture sa mga pampubliko ug pribadong tulunghaan sa siyudad sa Davao.
Matud ni Noli Dimaandal, tigpamaba sa PDEA-Davao, sukad sa Enero hangtud Hunyo 2025, kapin na sa 200 ka mga eskuwelahan sa Davao City ang ilang nabisitahan ug napahigayonan og lecture bahin sa hulga sa ilegal nga druga.
“Ang among tuyo mao ang pag-edukar sa mga kabatan-onan bahin sa tinuod nga epekto sa ilegal nga droga, aron sila mismo makasabot ug makalikay,” pahayag ni Dimaandal.
Ning bag-o lang, ilang gibisita ang St. John Paul II College of Davao diin kapin 1,000 ka estudyante ang mitambong sa ilang anti-drug lecture.
Gidala usab nila ang ilang education drug kit, diin makita ang mga klase-klaseng ilegal nga druga nga kasagarang gi-abuso karon sama sa shabu, marijuana, party drugs, ug uban pa.
Ang education drug kit usa ka visual ug interactive nga paagi aron mapalawom ang kasayuran sa mga estudyante ug mas mapadali ang ilang pagsabot sa kadaot nga dala sa paggamit sa gidiling druga.
Giawhag sa PDEA ang tanang ginikanan, magtutudlo, ug lider sa komunidad nga magpahigayon og regular nga panag-istorya sa mga bata bahin sa kadaut nga epekto sa ilegal nga druga.
Dugang pa nga i-monitor ang lihok sa ilang mga anak ug likayan ang mga lugar nga delikado. Suportahan ang mga eskuwelahan sa mga inisyatibo batok gidiling druga.
I-report dayon sa mga awtoridad kung adunay kahimtang nga posibleng nalambigit sa ilegal nga druga.
“Ang ilegal nga druga makaguba sa kaugmaon sa kabataan. Kung karon pa lang, atong edukahan ug giya-an ang atong mga anak, malikayan ang dakong kadaut sa ilang kinabuhi,” dugang pa ni Dimaandal.
Padayon ang kampanya sa PDEA-Davao sa mga eskuwelahan samtang nagsugod na usab sila sa pagpahigayon og mga community-based awareness drives. (Jeepy P. Compio)