Kampanya kontra druga nagpungasi

ARON magpadayon ang kahapsay ug kalinaw sa Dakbayan sa Davao, ang kapulisan padayon sa ilang kampanya batok sa illegal nga druga.
Upat ka drug personalities ang nadakpan sa managlahing buy-bust sa Toril ug Talomo niadtong Septyembre 11 ug 12, 2025.
Sa Toril, unang nasikop ang suspek nga giilang si alyas Marlon, 41-anyos, usa ka mananagat, human napalitan sa kapulisan og upat ka pakete sa gituohang shabu.
Gikompirma sa Toril Police nga nadakpan ang suspek sa iyang pinuy-anan mismo pasado alas-2:28 sa hapon. Nakuha gikan kaniya ang buy-bust money, mga pakite sa illegal nga druga, ug drug paraphernalia.
Sa laing bahin, tulo pa ka drug suspects ang nasikop sa kapulisan sa Talomo pinaagi sa laing operasyon.
Mga dinakpan giilang sila alyas Kera, Beboy, ug Junie, hamtong ang mga pangedaron nga napalitan usab og managlahing gidak-on sa gituohang shabu.
Ang upat ka mga suspek kasamtangan nga gidetiner samtang nag-atubang og kasong paglapas sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. (Jeepy P. Compio)