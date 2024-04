Kanhi House Speaker Alvarez paimbestigahan sa DOJ

NAGMANDO karon og imbestigasyon ang Department of Justice (DOJ) ngadto sa giluwatang pahayag ni Congressman Pantaleon Alvarez.

"I have ordered an investigation on the statements of Congressman Pantaleon Alvarez to determine whether it has risen to the level of sedition, inciting to sedition or even rebellion," matud ni DOJ Secretary Crispin C. Remulla.

Dugang ni Remulla nga buot niyang mapahinumduman ang kongresista sa saktong gawi, morality, nasyunalismo ug likayan ang mga di maayong komento isip miyembro sa House of Representatives.

Kahinumduman nga namahayag si Alvarez ug gidasig ang Armed Forces of the Philippines (AFP) nga i-withdraw ang suporta niini kang President Ferdinand Marcos Jr., dungan sa pagsulti nga “it would attain peace and stability.”

Kini nga pahayag nga giluwatan ni Alvarez atol sa rally nga gihimo sa Tagum City Davao del Norte niadtong Dominggo, Abril 14, 2024.

Luyo niini gidugang ni Alvarez nga ang posisyon ni Marcos sa isyu sa West Philippine Sea modala lamang sa Pilipinas sa giyera tali China. (RGV)