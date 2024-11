Kanhi Presidente Duterte nabalaka ni Lopez

GIKANAYON ni kanhi presidente Rodrigo Duterte nga ang isyu nga nagpalibot sa iyang anak, Vice President Sara Duterte, ug sa iyang staff gikan sa Office of the Vice President (OVP) dili angay nga seryusohon.

"Maliit na bagay masyado 'yan para... sabihin mong [gumawa] ng gulo. 'Wag. Alam ko 'yan kasi naging presidente ako," matud sa kanhi president sa gihimong press conference, Lunes sa gabii, Nobyembre 25, 2024.

Apan giangkon ni Duterte nagpataas og kabalaka kung giunsa sa pagtratar sa House of Representatives quad committee si OVP chief-of-staff Zuleika Lopez, kanhi Davao City administrator ubos sa administrasyon ni Sara sa dihang kini pa ang mayor sa dakbayan.

Ang kanhi presidente nabutyag nga ang pamilya ni Lopez miduol kaniya ug nagpadayag sa ilang reklamo.

Si Lopez gidetiner sa Kongreso ug ibalhin sa Women's Correctional.

Iyang gisulti sa pamilya nga tungod kay kabahin kini sa preseso, di kini makuwestiyon. Hinuon, iyang gipasalig kanila nga si Sara, uban ang mga senador nga Dabawenyo nga sila Ronald "Bato" dela Rosa ug Bong Go nagpuli-puli sa pagmonitor kaniya sa Veterans Memorial Medical Center human nga nasakit.

"Eh ganon talaga, proseso iyon ng gobyerno... We cannot question their authority. It's just too bad ganon lang ang nangyari," matud ni Duterte.

Isip abogado ug kanhi prosecutor, iyang gi-esplikar nga si Lopez dili "criminal," ug ang pag-cite in contempt kaniya di itratar nga mora og nakakomitar og krimen.

"'Yung contempt is just a measure for the orderly conduct of the congressional hearing," dugang pa niya.

Si Lopez, atol sa online press conference niadtong Biyernes, Nobyembre 22, nagsulti nga wala niya damha nga ang staff gikan sa Legislative Security Bureau (LSB) nisulod sa iyang lawak 11:30 sa gabii, gialegar nga nagsakmit sa iyang telepono, ug gipabasa kaniya ang kamandoan sa pagbalhin kaniya.

Isip abogado, gikuwestiyon ni Lopez ang mando ug nag-awhag sa bise presidente, kinsa abogado usab, alang sa legal nga remedyo sa maong sitwasiyon.

Hinuon, nagpadayag og kompiyansa si Duterte sa iyang anak nga babaye nga makabarog gihapon siya sa makaya ra niini ang pagpanalipod sa iyang kaugalingong sa mga alegasyon batok kaniya.

Ang bag-o niining kontrobersiyal nga pahayag batok sa pamilyang Marcos nagdugang sa listahan sa mga isyu nga nagpalibot kaniya. Kini human nga si Sara giingong nialegar nga nagmando nga sila si President Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta-Marcos, ug House Speaker Martin Romualdez nga i-"assassinate" sa higayon nga mamatay siya.

Gitin-aw na sa bise presidente nga ang iyang pahayag "was taken out of context."

Si Duterte, kinsa kanhi niangkon nga iyang anak babaye dunay "strong personality," ug di na niya ikakurat nga nakabungat siya sa maong pahayag.

"Syempre pag ganong init ng... sino ba namang hindi mag-init ang ulo. Alam mo si Inday, siguro may nagsabi sa kanya...," matud sa kanhi presidente.

Apan bisan niini, ang kanhi mayor nagsulti nga mas nabalaka siya sa kahimtang ni Lopez pinaagi sa pag-ingon nga ang iyang panglawas kritikal, tungod sa "stress" nga iyang nahiaguman gikan sa bag-ong alegasyon nga nibutho atol sa pagdungog.

Gihagit ni Duterte ang House quad committee nga mohimo og aksiyon sa pag-awhag kanila nga mopasaka og kaso kung duna silay ebidensiya bahin sa giingong pagwaldas sa confidential funds sa Office of the Vice President. (Ralph Lawrence G. Llemit)