Kapin 700 pamilya nabahaan, giayudahan

KAPIN sa 700 ka mga pamilya nga biktima sa baha sa Barangay Astorga, Sta. Cruz, Davao del Sur ang gihatagan og ayuda sa Municipal Social Welfare and Development (MSWD) human gilunopan. Giapud-apuran ang mga naigo sa kalamidad og mga kinartong hinabang sa gym sa maong barangay, adlaw'ng Sabado, Septyembre 21. 2024.

Mitunol sa mga ayuda mao ang mga sakop sa MSWD sa Sta. Cruz, ingon man ang mga opisyal ug functionaries sa Barangay Astorga, pinangunahan ni Barangay Captain Alexis Almendras.

Sa pakighinabi sa Superbalita kang Kagawad Ryan Sanchez Adalim, iyang giklaro nga ang basehan sa paghatag og ayuda mao ang partial nga listahan nga nadawat sa MSWD.

Nasayran usab nga pipila pa ka mga households ang wala pa naapil sa pasiunang listahan nga ginasuta karon sa mga hingtungdang opisyal.

Subay sa opisyal nga incident report sa Barangay Astorga, 12 ka mga Purok ang naigo nga gilangkuban sa Purok Canaas, Purok Caga, Purok Maligaya, Purok Tahimik, Purok Matatag, Purok Makisig, Purok Pag-ibig, Purok Mapayapa, Purok Masipag, Purok Maharlika, Purok Masagana, ug Purok Masigasig. Labing daghang naigo sa baha ang Purok Caga ug Purok Pag-ibig. Aduna usab nataho nga pagdahili sa yuta sa Sitio Tibuson sa maong barangay.

Kahinumdoman nga Septyembre 18, adlaw'ng Miyerkules, giharus sa dakong bul-og sa tubig mga alas 5:45 sa hapon ang nahisgutang barangay diin lakip ang national highway. Tungod niini, natanggong ang ubay-ubay nga mga sakyanan nga paingon sa siyudad sa Davao ug ingon man paingon sa Digos City sud sa kapin duha ka oras.

Si Kagawad Adalim nagsulti sab sa Superbalita nga gatusan ang mga behikulong natanggong atol sa baha.

Uban si Adalim sa mga miresponde sa mga biktima, katambayayong ang Barangay Disaster Risk Reduction and Management Committee (BDRRMC), Ecological Conservation and Humanitarian Organization (ECHO), Astorga Mountaineering and Ecological Conservation Club (AMECC), Local Disaster Risk Reduction Management Office (LDRRMO), Philippine Coast Guard (PCG)- Sta. Cruz Sub-station, 39th Infantry Battalion sa Philippine Army, Bureau of Fire Protection (BFP)-Sta. Cruz, Philippine National Police (PNP)-Sta. Cruz, MSWDO ug uban pang mga savers.

Dugang ni Adalim, bisan pa sa baha, wala'y natalang nawala o nagrabehan, gawas na lamang sa pipila ka mga nasamdan tungod nakatamak og mga gapnod ug ubang mga butang nga nangaanod sa baha. (July Aubrey R. Ngo)