Kapin 97,000 pamilya apektado's pagbaha

COTABATO CITY -- Nisaka na ngadto sa 24 ka mga lungsod sa Maguindanao del Sur, Maguindanao del Norte, ug Special Geographic Area (SGA) sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao (Barmm) ang apektado sa mga pagbaha.
Bag-ohay lang ang Bangsamoro Disaster Risk Reduction and Management Council (BDRRMC) nagpahigayon og aerial Rapid Damage and Needs Assessment (RDANA) uban ang Bangsamoro READi, Office of Civil Defense–BAR, ug Tactical Operations Group 12 sa Philippine Air Force diin gisusi ang mga dapit nga gipangbaha tungod sa Tropical Depression Mirasol ug Severe Tropical Storm Nando.
Nanguna sa flood assessment si Special Assistant to the Minister Tomanda D. Antok sa Ministry of the Interior and Local Government (MILG-Barmm) ug Director Muhammad Farzieh “Bombet” Abutazil sa Bangsamoro READi.
Sa inisyal nga mga taho, sa 24 ka lungsod nga gibahaan, dunay kapin 97,000 ka pamilya ang apektado niini.
Tumong sa aerial survey nga makatigum og saktong impormasyon aron mapadali ang pagtubag ug mahatagan og ayuda ang apektadong katawhan.
Ang Bangsamoro READi padayon nga nakig-alayon sa nagkalain-laing ahensiya aron maseguro ang hinanaling tabang ngadto sa mga nabahaan. (Edgar E. Fuerzas)