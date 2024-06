Kapitan nagkaltas sa ayuda, silotan

NAGBAHAD karon ang Department of Social Welfare and Development (DSWD) Secretary Rex Gatchalian nga gilayong pahamtangan og silot ang giingong barangay official nga mikaltas sa gidawat nga ayuda sa usa ka buntis.

Ang maong isyu nag-viral sa social media hinungdan nga natawag ang atensiyon sa ahensiya, Lunes, Hunyo 10, 2024, nga gilayong ipasubay sa regional director sa DSWD Field Office 11 (Davao Region) ang insidente nga nahitabo sa Davao del Sur.

Nasayran nga gikan sa P10,000 nga ayuda, giingong gikaltasan og P8,500 diin P1,500 na lang ang nadawat sa usa ka buntis niadtong Hunyo 6.

“We are calling on all beneficiaries to never allow anybody to give their cash grants to them. Their grants are for them. And if somebody tries to get it, what they should do is report to the DSWD rather than give the cash grant,” pahayag ni Secretary Gatchalian.

Una niini, nag-viral online ang pagtiyabaw sa buntis nga si Ann Villarin human nga alegasyong gikabhangan sa ilang barangay kapitan ang P10,000 nga ayudang gihatag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., atol sa pagbisita niini sa maong probinsiya niadtong Hunyo 6, 2027.

Sa gihimong interview sa Kuskos Batikos Midday Edition sa dxDC RMN Davao kang Villarin niadtong Sabado, Hunyo 8, 2024, nga ilang giadtoan mismo sa Matanao, gisaysay niini nga abtan siya'g alas 4 sa hapon sa paglinya ug naghulat sa pangulo aron mahatag ang ayuda.

Sa dihang gitawgan siya sa iyang igsuon nga paadtuon sa barangay ang mga nakadawat og ayuda.

‘‘Pagdawat sa kuwarta giihap ni Kap, tapos gitagaan ko niya ug P1,500… Nagpila mi didto, dugay-dugay kay paabuton pa man si President (una ang release)…Alas 4… Ihatod sa didto sa barangay… wala ko kabalo nga mao tong kantidara, niingon lang nga kuhaan. Okay lang unta kung wala ko nakadungog sa mga kauban nga nakakuha nga ingon nila kung pila akong nadawat, nganong 1,500 man nga 4, 500 man?” saysay sa buntis.

Alang kaniya dili makatarunganon ang gihimo nga gikabhangan ang ayuda.

Subay niini, naay mga istoryang nadawat si Ann nga iuli ni kapitan ang kuwarta ngadto kaniya. (Jeepy P. Compio)