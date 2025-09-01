Kapuyo gipatay sa pulis

GIALEGAR nga gipusil-patay sa usa ka pulis ang iyang live-in partner ug niangol sa iyang ugangan atol sa init nga panaglantugi sa ilang giabangan nga balay sa Purok 11, Bonifacio Bataan Street, Barangay Zone 3, Digos City Dominggo sa gabii, Agosto 31, 2025.
Giila sa kapulisan ang suspek nga si Patrolman Dinoy, 30-anyos, kasamtangang nakadestino sa Hagonoy Municipal Police Station.
Ang mga biktima mao ang iyang kapuyo, Mealjoy Basilgo Lapeña, 30-anyos, kinsa virtual assistant, ug ang iyang ugangan, Mirla Lapeña, 50-anyos, usa ka barangay health worker.
Base sa inisyal nga imbestigasyon sa kapulisan, ang suspek, kinsa gitaho nga ilawom sa impluwensiya sa makahubog nga ilimnon, niabot sa ilang gipuy-an uban sa anak niini nga babaye.
Niulbo ang init nga panaglantugi tali kaniya ug ni Mealjoy, busa iyang gihulbot ang giisyu kaniya nga armas ug gipusil ang biktima sa makadaghang higayon nga maoy hinungdan sa iyang kamatayon diha-diha dayon.
Si Mirla, kinsa naa niadtong tungura, naigo sa bala ug gidali paghatud sa mga nagpakabana nga molupyo ngadto sa Davao del Sur Provincial Hospital aron matambalan.
Daling miresponde ang mga pulis gikan sa Digos City Police Station sa pagdakop sa suspek nga buot unta nga mosibat niadtong higayona.
Nasakmit sa mga imbestigador ang 10 ka basiyo ug pito ka balinis sa bala sa nahitaboan, ug gitunol ngadto sa Davao del Sur Provincial Forensic Unit alang sa ballistic examination.
Ang patay nga lawas sa biktima naa karon sa Good Life Chapel sa Barangay San Jose, Digos City.
Sa pahayag ngadto sa SunStar Davao, gisulti sa Digos City Police Office nga padayon sila sa ilang imbestigasyon ug nag-andam na sa mga dokumento alang sa inquest proceedings.
Ubos sa Article 246 sa Revised Penal Code (RPC), ang suspek mag-atubang og kasong parricide kung siya ug ang biktima legal nga minyo, kay ang parricide mahitabo kung ang usa ka tawo mopatay sa iyang amahan, inahan, anak (lehitimo o ilehitimo), o asawa.
Kon ang relasyon wala motugma sa legal nga paghubad, ang krimen mahimong mahulog ubos sa "murder" tungod sa pagpatay sa iyang kapuyo ug frustrated murder sa pagpusil sa iyang inahan.
Ang parricide ug murder dunay silot nga reclusion perpetua, o hangtud sa 40 anyos nga pagkapriso. (David Ezra Francisquete)