Karlo, Migs kontrahon si FPRRD, Pulong

ALANG kuno sa kabag-ohan sa Davao City ug ang tanang Dabawenyo dunay katungod nga mopili og bag-ong lider nga modala sa siyudad.

Kini ang gibutyag ni kanhi Civil Service Commission (CSC) chairperson Atty. Karlo Alexie Nograles, kinsa misang-at sa iyang certificate of candidacy (COC) sa katapusang adlaw sa gitakda nga panahon, kagahapong adlawa, Oktubre 8, 2024.

“Ang tanan, kitang mga Dabawenyos, dunay katungod nga mopili,” ingon ni Nograles kinsa moatbang kang kanhi Presidente Rodrigo Duterte.

Si Nograles mopapili pagka-mayor sa Davao City diin ang vice mayor niini si kanhi City Councilor Bernie Al-ag kinsa moatbang kang incumbent Davao Mayor Sebastian Duterte.

Mi-file sab sa iyang COC kagahapon si PBA Partylist Representative Migs Nograles isip congresswoman sa First District sa Davao City kinsa moatbang kang incumbent Davao City 1st District Congressman Paolo "Pulong" Duterte.

Sumala ni magsuong Nograles nga ilang paneguraduhon nga mapabati ug mahatud sa katawhan sa Davao City ang tinuod nga panerbisyo ug ang pagpasinati sa mga proyekto ug ayuda gikan sa gobyerno.

Sa samang adlaw, opisyal sab nga miduso sa iyang kandidatura isip kongresista sa ikatulong distrito sa Davao City si incumbent third district Councilor Wilberto "Nonoy" Al-ag.

Gipasabot ni Councilor Al-ag nga wala sila nihawa sa Hugpong sa Tawong Lungsod (HTL) apan sila mismo ang gipapahawa.

Kini sumala pa tungod sa pag-refer nila sa usa ka Partylist sa paghatag og financial service ngadto sa pipila ka mga Dabawenyo nga nanginahanglan.

Si Councilor Al-ag midagan ilawom sa partidong Lakas-CMD nga maoy kaubang partido sa Partido Federal ng Pilipinas (PFP) diin atbangan niini si Incumbent 3rd District Congressman Isidro Ungab.

Sumala ni Al-ag nga kung ugaling modaug siya sa pagka-kongresista, tutokan niya ang infrastructure projects sa ikatulong distrito ingon man ang uban pang tabang ngadto sa mga nanginahanglan, iyang ihatud sa mga Dabawenyo.

Migula sab kagahapon sa social media ang giingong fake news, diin gibutyag nga mi-withdraw kuno si FPRRD sa iyang kandidatura pagka-mayor sa Davao City kay modagan kini pagka-senador.

Gilayong mipagula og pamahayag ang kampo ni FPRRD diin giingon nga dili modagan pagka-senador ang kanhi pangulo.

"Former President Rodrigo Roa Duterte is not running for senator. He filed his Certificate of Candidacy for Mayor of Davao City. Thank you," mabasa sa pamahayag. (Jeepy P. Compio)