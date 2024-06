Kaso sa Covid-19 nidaghan

GITAHO sa City Health Office (CHO) nga dunay kapin 100 ka kaso sa Coronavirus disease (Covid-19) sa Davao City sulod lang ning bulana, Hunyo 2024, nga mas taas itandi sa ihap sa mga kaso niadtong Mayo na naa sa 74.

Gisulti ni Dr. Tomas Ababon, pangulo sa CHO, atol sa ISpeak media forum, Huwebes sa buntag, Hunyo 13, 2024, sa City Mayor's Office, nga niadtong Abril dunay 19 ka kaso, unya pagka-Mayo nitaas pa kini ngadto sa 74, ug sa pagka-Hunyo niabot na og 111. Apan iyang giklaro nga di nila makompirma kung kini ba ang FLiRT variants tungod kay wala sila magpadala ngadto sa genome center alang sa kompirmasyon, apan matud niya wala silay datus nga magtumbok nga FLiRT variant ang mga kaso sa Covid-19 sa dakbayan.

Di sama niadtong kusog pa ang Covid-19 pandemic kon diin dunay contact tracing, panginahanglan sa isolation, ug vaccination, kung diin kining tanan gihunong tungod sa Presidential Proclamation No. 297 niadtong Hulyo 21, 2023. Pinaagi sa proklamasyon, nga mao ang State of Public Health Emergency tungod sa COVID-19, gilibkas na.

Giingon ni Ababon, ”kaning FLiRT Covid although bag-o siya nga variant dili siya ing-ana ka-severe makahatag og sakit, mora gihapon siya'g usual nato nga flu although bag-o siya nga strain.”

Gitin-aw sa CHO nga ang peligro nga populasyon mao ang mga senior citizens, kabataan, ug kadtong dunay comorbidities.

Samang dunay mga 135 aktibo nga kaso sa Covid-19 sa Southern Philippines Medical Center (SPMC) ning bulana, Hunyo 2024. Sa 135 ka kaso, 50 mga asymptomatic, 69 mild, 15 moderate, ug usa naa sa kritikal nga kondisyon.

Samtang gibutyag ni Ababon nga wa nay bakuna sa Covid-19 nga magamit. Matud niya nga daghan ang nangutana kung duna pa bay bakuna, apan matud niya nga sa tibuok nasud, wa na gyuy bakuna nga makuha tungod kay gihunong na ang pagpamalit niini pinaagi sa Proclamation 297.

“Remember ninyo ang bivalent vaccine mao to siya ang last batch sa bakuna sa Covid, ang bivalent vaccine after sa proclamation nahurot dayon siya in one month time since then wala na gyud bakuna ang Covid bisan asa sa Pilipinas,” dugang pa niya.

Apan bisan pa og ang local government unit (LGU) sa Davao mopalit og kaugalingong estak sa bakuna, imposible na tungod kay wa nay namaligya niini.

Gikaro ni Ababon nga bisan pa sa proklamasyon, ang Minimum Public Health Standard naa pa gihapon nga gidasig ang publiko sa pagsunod niini. Apan sa ubang lugar dunay mga tawo nga gikinahanglan nga mosunod niini nga polisiya aron nga mapugngan ang pagdaghan sa kagaw, sama sa mga ospital, mga pasilidad sa panglawas, ug mag-agad sa tagdumala sa gambalay kung mosunod ba sila sa protocol.

Gisulti niya nga ang mando sa Department of Health (DOH), pagsul-ob og face mask di na mandatory, ug kung ang usa ka indibiduwal masakit, kinahanglan nga mopuyo sa balay, sul-ob og saktong face mask, ug likayan ang panagtapok. (Rojean Grace Patumbon)