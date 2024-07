Kaso sa dengue sa siyudad nikubos na; apan ang La Niña gikabalak-an

GITAHO sa City Health Office (CHO) nga ang ihap sa mga kaso sa dengue sa siyudad nikubos ngadto sa 2,117 gikan Enero hangtud Hunyo 2024, itandi sa 2,876 ka mga kaso atol sa samang panahon sa niaging tuig.

Gikanayon ni Melodina Babante, coordinator sa Tropical Diseases sa CHO, atol sa ISpeak media forum, Huwebes sa buntag, Hulyo 4, 2024, sa City Mayor's Office, nga ang mortality rate nag-ubos sab gikan 27 sa 2023 ngadto sa 17 sa 2024. Iyang gihisgutan nga sa 17 ka namatay sukad Hunyo 2024, walo ka mga bata nag-edad og 15-anyos ug pataas.

“Since January ang [the] City Health Office gipaningkamutan gyud nato nga ma-fight ang dengue cases diri sa Davao City because this is not only a city health concern it is a public concern,” tin-aw niya.

Nabalaka siya sa panahon sa La Niña, busa ang buhatan naglaum na nga dunay pagtaas sa mga kaso sa dengue, mao nga ilang gipalig-on ang pagbalik sa programa sa dengue task force sa matag barangay sa dakbayan.

Ubos sa section 8 sa City Ordinance 0401-20, Series of 2020, labing nailhan isip Davao City Mosquito-Borne Diseases Prevention and Control Program, matag barangay kinahanglan na nga momugna og "mosquito-borne diseases prevention and control task force".

Aron suportahan ang paningkamot sa CHO, si Davao City Mayor Sebastian "Baste" Duterte nilagda og memorandum niadtong Hulyo 1 nga nagmando, bisan unsa pa ang ihap sa mga kaso sa dengue, nga momugna og ilang kaugalingon nga task force batok sa maong sakit.

Subay sa pagmonitor sa buhatan, sa 182 ka barangay sa Davao, 32 lang ang nagbalik sa ilang mosquito-borne diseases prevention and control task force.

Ang buhatan molusad og tigum sa tanang mga barangay captains sa Hulyo 16, 17, ug 19 aron nga i-esplikar ang "rationale" luyo niining kaimportante sa task force. Ang local government unit sab, pinaagi sa CHO, maglunsad og binulan nga Simultaneous Citywide Clean-up Drive sugod sa Agosto nga magtutok sa paglimpyo sa mga lugar nga puy-anan ug itlogan sa mga lamok. (Rojean Grace G. Patumbon)