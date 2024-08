Kaso sa dengue sa Tagum nisaka

“Panalipdi ang imong kaugalingon ug ang imong mga minahal Tagumenyos, pasa sa mas healthy Tagum, magtinabangay kita para masumpo ang pagdaghan pa sa dengue,” panawagan sa CHO-Tagum nga gisuwat sa ilang post niadtong Biyernes, Agosto 9, 2024.

Sumala sa City Epidemiology Surveillance Unit (CESU), ang kaso sa dengue sa siyudad nitaas pa ngadto sa 1,101, miresulta sa tulo ang patay.

Ang Barangay Visayan Village dunay pinakadaghang ihap sa mga kaso nga 157, gisundan sa Barangay Mankilam nga 148, ug Barangay Apokon nga 136.

Sa 1,101 ka mga kaso, 350 niini mga indibiduwal nga nag-edad og 16 ug pataas, 272 naa sa 6-10 anyos, 285 naa sa "zero and five years old," ug 194 niini na taliwala sa 11 anyos ngadto na sa 15 anyos.

Gikanayon sa CHO-Tagum nga bisan kinsa nga nakasinati og komon nga simtomas sa dengue kinahanglan gilayong mobisita sa pinakaduol nga barangay health center o ospital aron nga masusi.

Ang buhatann nagdasig sab sa publiko nga mosunod sa "5S strategy: Search and destroy mosquito breeding sites; Self-protect against mosquito bites; Seek early medical consultation; Support fogging in areas with clusters of cases; and Sustain hydration".

Gihulagway nag dengue sa World Health Organization (WHO) nga usa ka viral infection nga gidala sa mga lamok. Mga komon nga simtomas naglakip sa taas nga hilanat, labad sa ulo, pagpanakit sa lawas, lipong, ug libagha (rash).

Nasayran sab nga ang Digos City nabalaka sab sa nitaas nga ihap sa mga kaso sa dengue, nga niabot na og 796. Ang Zone 3 maoy dunay pinakadaghan nga mga kaso nga 96, gisundan sa Barangay Aplaya nga 79, Barangay Tres De Mayo nga 78, Barangay San Miguel nga 69, Barangay Zone 1 nga 63, ug Barangay Kapatagan nga 61.

Sumaal sa Department of Health (DOH), mga kaso sa dengue sa tibuok nasud nitaas karong tuiga itandi sa niaging tuig. Gikan sa Enero 1 hangtud Mayo 4, 2024, duna nay gitaho nga 59,267 ka mga kaso.

Apan ang ihap sa namatay niubos uban ang 164 karong tuiga itandi sa 171 sa niaging tuig.

Giingon nga ang Mindanao regions dunay pinakadaghang nga ihap sa mga kaso sa dengue kon diin ang Soccsksargen nakatala og 6,994, Davao Region nga 6,623, ug Northern Mindanao nga 6,078 ka mga kaso.

Ang Davao Region nakatala og 29 ka mga tawo nga namatay sa dengue samtang ang Northern Mindanao dunay 27.

Kahinumdoman nga nagpasidaan ang DOH sa posibleng pagsaka sa mga kaso sa dengue tungod sa pagsugod sa panahon sa ting-ulan, nga gilaumang pakusgan pa sa La Niña. (RGP)