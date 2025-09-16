Katawhan gipamatngon, dili mosulay paggamit og druga

TAGUM CITY -- Aron nga ipabiling drug-free ang siyudad, ang kapulisan sa dakbayan mipahimangno ngadto sa katawhan nga magmatngon ug dili mosulay sa paggamit o pag-apil sa pagpamaligya sa gidili nga druga.
Gipangayo usab sa awtoridad ang kooperasyon sa tanan pinaagi sa pag-report dayon kon adunay masayran nga kalihukan kabahin sa ilegal nga druga sa ilang komunidad aron malikayan ang kadaut ug kapeligro sa kinabuhi.
Kini human nga nasikop sa usa ka joint buy-bust operation nga gihimo sa kapulisan ang duha ka suspetsado nga giila nga sila si alyas Beboy usa ka Regional Top 4 High-Value Individual, ug si alyas Dodz didto sa Barangay Pagsabangan, Tagum City.
Ang operasyon gipangulohan sa Tagum City Police Station uban sa tabang sa nagkadaiyang special units sa PNP.
Sa maong operasyon, dali ra nga nasikop ang duha human nakigtransaksiyon sa usa ka pulis nga nagpakaaron-ingnon nga mamalit.
Narekober gikan sa mga suspetsado ang napulo (10) ka pakite sa gituohang shabu nga adunay gibug-aton nga 40 gramos ug gibanabana nga nagkantidad og Php 272,000 base sa standard drug price.
Mga ebidensiya gidala dayon kini sa Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) alang sa laboratory examination.
Ang duha ka suspetsado kasamtangan nga naka-kustodiya na sa police station ug gitakdang pasakaan og kaso sa paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. (Jeepy P. Compio)