Katawhan gipasidan-an sa CDRRMO sa mga pag-ulan

GIAWHAG sa City Disaster Risk Reduction and Management Office (CDRRMO) ang katawhan sa siyudad sa Davao nga mag-igmat ug mangandam sa gilaumang daghan pang mga pag-uwan.

Si CDRRMO head Alfredo Baloran, sa usa ka pakighinabi sa Madayaw Davao, usa ka programa sa lokal nga panggamhanan, Martes, Septyembre 17, 2024, nagbutyag nga sagad nang masinati sa siyudad ang mga localized thunderstorms nga dala sa southwest monsoon (habagat) nga gipakusog pa sa mga bagyo kun tropical depressions.

“Kanang southwest monsoon na-enhance na tungod sa presence sa tropical depressions, kadtong si Gener ug kadtong naa na sa outside sa Philippine Area of Responsibility nga wala pa nakasulod. Naa ta'y mga pagbalod, naa ta’y localized thunderstorms ug cloudy skies,” sulti ni Baloran.

Iya usab gipahinumdoman ang mga Dabawenyo nga kanunay magdala og proteksiyon gikan sa uwan ug mag-amping sa pagmaneho sa mga sakyanan.

“Mag-amping ang atong kaigsuonan nga naa sa low-lying area. Kadtong naa sa river channel nato magbinantayon sa dagan sa panahon,” dugang niya.

Giaghat sab niya ang katawhan sa siyudad nga maminaw kanunay ug makisayud sa mga anunsiyo kun advisories sa CDRRMO pinaagi sa social media ug uban pang paagi. Ang Facebook page sa CDRRMO mao ang DavaoDRRMO.

“Atong gina-advise atong kaigsuunan nga kanunay gyud sila maminaw sa atong advisories ug puwede bisitahon nila ang atong Facebook Page kay from time to time gyud na siya nato ginapost ang atong weather advisories and weather conditions. Almost every hour naa gyud tay gina-post nga weather situation sa Davao City,” ni Baloran. (July Aubrey R. Ngo uban sa taho sa Davao City PIO)