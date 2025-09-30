Katikaran ika-30 tuig nga anibersaryo sa RDL

ANG RDL Pharmaceutical Laboratory Inc., usa ka nag-unang ngalan sa skincare ug body care essentials, nitimaan sa ilang ika-30 ka tuig nga anibersaryo niadtong Septyembre 10, 2025, uban ang bonggang selebrasyon sa D’Leonor Resort, nagdapit sa mga kauban sa patigayon, pamilya, higala ug mga nagsuporta sa kamugnaan aron sa pagtahod sa tulo ka dekada na nga kalamboan ug kolaborasyon.
Ang selebrasyon sa pagtimaan giduyogan sa pasalamat, kalingawan, ug inobasyon sa produko. Usa sa pinakauyokan sa kalihukan mao ang pasiuna sa Pinoy Big Brother Gen 11 housemate Kai Montinola isip pinakabag-o nga diputado sa RDL alang sa ilang Baby Face Serum, usa ka produkto nga opisyal nga gilunsad atol sa maong kalihukan.
Ang pagpirma ni Montinola nagtimaan sa pagduso sa kompaniya nga abton ang tabo sa mga batan-on uban sa ilang gipalapdan nga "skincare line".
Uban niya sa entablado mao ang sama niya nga PBB alumna Kira Ballinger, kinsa kabahin sa pamilya sa RDL sulod na sa tulo ka tuig. Gilingaw ni Ballinger ang mga tumatambong uban sa iyang pasundayag ug pormal nga pagbag-o sa iyang kontrata isip diputado sa Kojic.
Ang padayon niyang pakig-uban nagpadayag sa pasalig alang sa hataas nga kolaborasyon uban ang mga personalidad kinsa nagrepresenta sa pagkabililhon sa kaanyag, kompiyansa ug pagkalabaw.
Gikan sa usa ka yanong pagpangahas ngadto sa pangalan sa pamalay sa pag-atiman sa panit, ang RDL nitagana og tulo ka dekada sa pagporma og "beauty routines" alang sa mga Pilipino samtang nagmugna og legasiya sa pagsalig ug inobasyon.
Ang iyang ika-30 ka tuig nga kasumaran nahimong labaw pa sa paglantaw og balik sa nangagi nga kalampusan — usa kadto ka higayon nga subling nagdason sa ilang panlantaw sa makanunayong pagtubo, lawom nga kolaborasyon, ug umaabot nga gilatid pinaagi sa gisalohan nga kalampusan.
“From the very beginning, RDL was built not just on vision and perseverance, but on the belief that strong, meaningful relationships are the backbone of any lasting success,” padayag ni Robert Lim.
Gipahimug-atan ni Lim nga ang pagpanaw sa RDL wala nahimong posible kung wala ang suporta sa mga kaubanan. Matud niya nga labaw pa sila sa tighikyad og serbisyo, tigsuplay o kabulig, apan kaubang tigpamugna kinsa niabag sa pagporma sa kaugmaon sa kompaniya uban ang katarong, pagkalabaw, ug managsalo sa mga baylo.
Ang kasumaran sa anibersaryo sa RDL dili lang kutob sa selebrasyon sa mga niagi apan pasalig ngadto sa kaugmaon.
“This 30th year is not just about looking back at what we’ve achieved, but looking forward to what more we can accomplish together. We see this as the beginning of even greater collaborations, innovations and victories,” pagtataw ni Lim.
Gitukod sa Presidente ug CEO nga si Leonora Lim, nagsugod ang RDL sa gamay nga kompaniya uban ang panlantaw nga maghimo sa pag-atiman sa panit nga maduolan sa mga Pilipino. Sa niaging kapin 30 ka tuig, nitubo kini ngadto sa kasaligang pangalan sa industriya, naila tungod sa iyang inobasyon ug halapad nga pagkuyanap nga "skincare and body care essentials."
Isip mga lakang sa kompaniya ngadto sa bag-ong yugto, gikanayon ni Lim nga ang RDL nagkomitar sa pagpalawom pa sa kolaborasyon, magbugtaw og mga bag-ong oportunidad, ug magpalapad sa ilang galamay sa mosunod nga mga katuigan.
“Together, we are not just building a stronger RDL, we are shaping a legacy of excellence that will continue to grow for generations,” dugang pa niya.
Ang programa sa maong gabii nagpahimug-at sa pagkamapasalamaton sa RDL ngadto sa ilang mga hingtungdan samtang nagpadayag sa ilang "forward-looking plans, from new products to strategic partnerships". Uban sa ilang pinakaulahing brand ambassadors ug pagbag-o sa pasalig sa pag-inobar, gitak-opan sa RDL ang ilang ika-30 ka tuig nga anibersaryo uban ang "toast to excellence" ug usa ka saad nga dugang "milestones ahead." (Allan Joseph D. Albior)