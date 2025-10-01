Lahi nga pangilad naghitak

HUMAN nikuyanap sa niaging pipila ka mga tuig ang money investment schemes nga nahimong "scam" ug nahunong pinaagi sa pagpatuman sa ngipon sa balaod, mikuyanap na sab karon ang giingong "scam" sa food paluwagan.
Tungod niini, nagpahimangno ang mga awtoridad sa katawhan nga mag-amping ug dili magpa-ilad sa mga ginatawag nga “food paluwagan scam” nga karon misugod og kuyanap sa Davao City.
Kini human masuta nga daghan na usab ang nabiktima sa maong paagi nga giingong usa ka matang sa pangilad nga sama sa miaging money investment schemes.
Sumala sa report, pipila ka mga Dabawenyo ang nadani sa maong sistema diin gisaaran nga makadawat og pagkaon ug uban pang benepisyo human mohatag og kuwarta nga ilakip sa paluwagan.
Apan pagkahuman sa pila ka bulan, wala na nabalik ang ilang gipaabot nga ginansiya ug kalit na lamang nga dili makontak ang mga responsable niini.
Ang Davao City Anti-Scam Unit nakadawat na og reklamo gikan sa kapin sa napulo ka indibiduwal nga nadani ug nailad sa maong scam. Kasagaran niini, gi-post ug gi-anunsyo pinaagi sa social media, hinungdan nga daghan ang nadani tungod sa pasalig nga makabarato ug makadaginot sa ilang panginahanglan sa pagkaon sa ilang mga events.
Gibutyag ni Jacy Jay Francia, hepe sa Anti-Scam Unit, nga ang ilang buhatan padayon nga nag-monitor ug nagdawat og mga reklamo aron masuta ug madakpan ang mga responsable sa pagpahigayon niini. Giawhag usab niya ang tanan nga dili dayon magpailad sa mga pasalig nga daw sayon ug dali nga ginansiya nga walay klaro nga basehan.
Dugang pa, nagpahimangno ang kapulisan nga ang tanang matang sa paluwagan o investment scheme kinahanglan nga rehistrado sa hustong ahensiya sa gobyerno ug adunay klaro nga dokumento. Kung walay papeles ug pormal nga kasabutan, nagpasabot nga dako ang posibilidad nga kini usa ka scam.
Tungod niini, nanawagan ang mga awtoridad sa publiko nga magmatngon ug dayon nga ireklamo sa Anti-Scam Unit o kapulisan ang bisan unsang pagdani nga susama niini nga pamaagi. Ang kolaborasyon sa katawhan ug sa awtoridad mao gihapon ang labing epektibo aron malikayan ang pagdaghan sa mga biktima sa food paluwagan scam sa Davao City. (Jeepy P. Compio)