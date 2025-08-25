Lalaki nga nidagan sa airport runway gisikop

NASIKOP sa mga personahe sa Aviation Security Group (AVSEGROUP) ang usa ka lalaki human nidagan sa Runway 10 sa Cotabato (Awang) Airport sa Awang, Datu Odin Sinsuat, Maguindanao del Norte alas 6:10 sa buntag, Dominggo, Agosto 24.
Namatikdan sa mga awtoridad sa airport ang usa ka indibiduwal nga nisulod sa restricted area sa airport human giingong nisaka sa perimeter fence.
Gidakop dayon siya sa mga personahe sa AVSEGROUP sa wala pa siya makaduol sa eroplano nga molarga na.
Gituohan nga ang lalaki nisuway og sakay sa commercial aircraft nga walay tukmang dokumento.
Sa pagpangutana, namatikdan sa mga pulis ang nagkasumpaki nga mga tubag niini ug pamatasan sa suspek nga daw wala sa iyang normal nga kahimtang.
Sa iyang sling bag, napalgan ang daghang identification card, ATM cards sa mga ngalan sa lain-laing tawo, ug uban pang personal nga mga butang nga kasamtangang giimbestigahan sa mga awtoridad.
Sa pagkakaron, anaa na sa kustodiya sa Cotabato Airport Police Station ang suspek samtang padayon pa ang pagsuta sa iyang pagkatawo ug tinuod nga intensiyon sa iyang gibuhat.
Mga awtoridad nakig-alayon usab sa Philippine Air Force, lokal nga gobyerno, ug sa pamilya sa lalaki aron matino ang iyang gigikanan ug kahimtang.
Giklaro ni PBGen. Jay Cumigad sa AVSEGROUP nga dali silang niresponde ug napugngan ang posibleng hulga sa seguridad sa airport ug kaluwasan sa mga pasahero. (Edgar E. Fuerzas)