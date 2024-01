Landslide nikalas 3 kinabuhi

NIKALAS og tulo ka kinabuhi sa tawo ang landslide nga dala sa kusog nga pag-ulan niadtong Martes sa buntag, Enero 2, 2024 sa Barangay Paloc, Maragusan, Davao de Oro.

Mga indibiduwal nga namakatay mao sila Jesus Emejio, 59, Lucita Emejio, 58, apil ang ilang 7 anyos nga apo kinsa gikompirma sa local nga panggamhanan sa Maragusan.

Sa taho gikan sa Davao de Oro Provincial Disaster Risk Reduction Management Office (PDRRMO), gibutyag sa ahensiya nga ang lokasyon sa mga biktima nahimutang sa pangpang ug nangatulog samtang ang insidente nahitabo.

Kahinumdoman nga ang Office of the Civil Defense-Davao Region (OCD-Davao Region) nitubag sa upat ka mga nahitabong landslide sa maong probinsiya, usa sa Katipunan-Tandik Road, nga utlanan sa duha ka barangay, duha ka gagmay'ng pagdahili sa yuta sa Barangay Katipunan sa Nabunturan, ug usa sa Barangay Magangit sa New Bataan.

Sa pagsuwat ning balita, mga dalan nga naapektuhan sa mga pagdahili maagian na human ang gihimong "clearing operation" nga gihimo sa LGU ug uban pang mga ahensiya ug volunteers.

Sa paghinabi kang Romel Tubag Jr., Municipal Information Officer sa Maragusan, ang opisyal nagpahimangno sa publiko nga mag-amping kanunay panahon sa kalamidad sama sa landslide.

“Dili ta magsalig tungod ang mga sakuna man gud di nato matagna. Maong mag-igmat gyud ta bantayan nato. Especially katong mga prone sa landslide,” pasidaan niya.

Ang Philippine Atmospheric, Geophysical, and Astronomical Services Administration (Pagasa) nagpahibawo na sayo ning semanaha nga ang nasud makasinati og hinay ngadto sa kusog nga mga pag-ulan tiungod sa Amihan ug Easterlies nga mopatigbabaw sa mga mosunod nga adlaw.