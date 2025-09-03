Laraw pagbutang kang Remulla isip Ombudsman gibulgar ni Imee Marcos

GIALEGAR ni Senadora Imee Marcos nga dunay laraw nga iinstolar si Justice Secretary Jesus Crispin “Boying” Remulla, kinsa responsable sa pagtugot nga idetiner si kanhi President Rodrigo Duterte sa International Criminal Court (ICC), isip sunod nga Ombudsman, usa ka lakang nga iyang gipasidaan nga mahimong gamiton aron nga ipadayon ang mga legal nga kaso ug posibleng pagpriso sa pamilyang Duterte ug alipores, apil si Vice President Sara Duterte, ug bisan iyang kaugalingon mismo.
Maud ni Marcos, atol sa press conference uban ang nasudnong mga tigbalita karong semanaha, nga ang Ombudsman officer-in-charge Dante Vargas gialegar nga gipresyur nga ibasura ang nakaung-ong nga mga reklamo batok kang Remulla bugti sa permanente nga posisyon.
Nibahad siya nga babagan ang pagkandidato ni Remulla, nagtawag niini nga usa ka "political move" aron nga lukmayon ang Duterte bloc sa di pa ang 2028 nga bugnong lugaynon.
“Ipipilit nila na si Boying maging Ombudsman para ipakulong si VP Inday Duterte bago mag 2027 at hindi lang si Inday Sara kundi lahat ng mga Duterte, ka-alyado ng mga Duterte at baka pati ako,” matud niya.
Si Remulla, kinsa gialegar nga nagplano nga mabutang sa Ombudsman nga posisyon, niangkon niadtong Abril 2025 nga Senate inquiry nga siya personal nga nag-isyu og "clearances" alang sa pag-aresto kang Duterte ug daling gidala ngadto sa The Hague, Netherlands ubos sa Section 17 sa Republic Act 9851, nga nagtugot sa pagsurender sa mga suspek ngadto sa international tribunal.
“I gave them the legal basis for all the actions that happened,” angkon ni Remulla ug dugang nagsulti nga mga "clearances" giduso ngadto kang Interior Secretary Jonvic Remulla, kinsa maoy nagdumala sa Philippine National Police (PNP).
Nahitabo ang pag-angkon taliwala sa pagdungog sa Senate Foreign Relations Committee nga nagtinguha nga madeterminar kinsa ang nagmando sa pagpadala kang Duterte ngadto sa ICC.
Nitestigo si Criminal Investigation and Detection Group (CIDG) director Major General Nicolas Torre III nga nilihok siya subay sa mga instruksiyon gikan kang PNP Chief General Rommel Marbil, kinsa nagsulti nga ang iyang direktiba mao ang pag-abag sa Philippine Center on Transnational Crime (PCTC).
Si PCTC head Anthony Alcantara nihimakak nga nagtugot sa pagpasakay kang Duterte sa pribadong abyon, ug nagkanayon nga ang iyang papel limitado lang sa pagpakig-koordinar uban ang Interpol, nga nag-isyu og red diffusion notice sa hangyo sa ICC.
Wa madugay, si Marbil "invoked executive privilege" sa dihang gipugos kung kinsa ang nagtugot sa biyahe ni Duterte, nga niani og hugot nga kritisismo gikan sa Marcos, kinsa nag-akusar "government officials of evasion."
Atol sa pagdungog, si retired Supreme Court Associate Justice Adolfo Azcuna nagkanayon nga ang pag-aresto kang Duterte ubos sa ICC warrant legal, apan ang iyang pagsurender kaniya nakasupak sa due process tungod kay ang Pilipinas nihawa na gikan sa Rome Statute niadtong 2019.
Nangatarungan si Azcuna nga si Duterte kinahanglan unta nga ipresentar una ngadto sa lokal nga korte aron nga masusi ang iyang pagka-ilhanan ug magseguro nga siya napahibalo sa iyang mga kaso, nga gikinahanglan sa Article 59 sa Rome Statute.
Matud niya nga ang pagdetinar kang Duterte nagpabilin nga nahisubay sa balaod ubos sa mga pamaagi sa ICC, bisan kung ang pagsurender kaniya sayop.
Gipanalipdan ni Remulla ang akisyon sa gobyerno, ug nagkanayon nga ang extradition procedures ubos sa Rome Statute di na maaplay ug ang pag aresto nisubay sa RA 9851, nga nagtugot sa pagsurender ngadto sa international tribunals.
Ang Department of Justice nibarog nga ang pag-aresto nahitabo isip tubag sa hangyo sa Interpol, isip "sign of ongoing cooperation" uban sa ICC.
Ang pamilyang Duterte nisang-at og daghang mga petisyon kon diin nagkuwestiyon sa Supreme Court (SC) sa legalidad sa pagbalhin niini ngadto sa The Hague.
Bisan pa sa iyang pagkadetiner, ang kanhi president nidaug pa sa subli niining pagdagan isip Davao City mayor niadtong Mayo 2025 nga bugnong lugaynon, nga nagpahimug-at sa padayong gahum sa Duterte political dynasty.
Si Vice President Sara Duterte, kinsa gipasakaan og kasong impeachment, nagpabiling "formidable contender" alang sa 2028 presidential race.
Taliwala sa nagkataas nga espekulasyon bahin sa kondisyon ni Duterte, gikompirma ni Sara Duterte sayo ning bulana nga ang iyang amahan buhi pa ug nagkanayon nga ang ICC wala nagtugot sa iyang pamilya nga mopagawas og dugang mga katikaran bahin sa ilang pagbisita kaniya.
“I can only say that President Duterte is still alive. That’s all. We are not allowed to give updates,” tug-an niya. (David Ezra Francisquete)