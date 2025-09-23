LET watcher gikasohan

KASONG paglapas sa Modernization Act of 2000, kun Republic Act 8981, subay sa giamendahan nga Republic Act 9416, ang giatubang karon sa 29-anyos nga watcher sa Licensure Examination for Teachers (LET) nga nadakpan human nasakpan nga nagkuha og hulagway sa examination papers atol sa LET niadtong Dominggo, Septyembre 21, 2025, sa Davao City National High School.
Ang reklamo gipahamtang mismo sa Professional Regulation Commission (PRC)–Davao Region nga nagdumala sa pasulit, kauban ang National Bureau of Investigation–Southeastern Mindanao Regional Office (NBI-Semro).
Sumala sa imbestigasyon, gituohan nga ibaligya unta sa dinakpan ang hulagway ngadto sa usa ka review center bugti sa P10,000.
Nasuta sa NBI Davao nga long-time faculty member kini sa usa ka iladong Senior High School nga tulunghaan sa dakbayan Davao ug gikontrata isip watcher alang sa LET 2025.
Giangkon sa dinakpan nga tinuod nga mikuha siya og hulagway, apan iyang giingon nga wala kini niya gipasa sa bisan kinsa.
Matud sa PRC, giandam na ang mga kasong administratibo ug posibleng criminal liability batok sa suspek tungod sa iyang kalapasan sa balaod nga hugtanong nagdili sa pagkuha og litrato sa examination materials.
Kini ang unang higayon sa Davao Region nga adunay nasakpang contracted LET watcher nga posibleng mopa-leak og test questions, hinungdan nga mas
gipasiugda sa PRC ang istriktong pagbantay ug pagtuman sa mga lagda sa board examinations. (Jeepy P. Compio)