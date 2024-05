Libreng pagtuon sa pagdrayb gitanyag

SA PAGSAULOG sa Road Safety Month, ang Land Transportation Office (LTO) sa Davao Region motanyag sa ilang theoretical driving course nga libre alang ngadto sa mga student permit applicants.

Sumala ni Eleanor Calderon, ang Regional Director sa LTO-11 niadtong nakalabay nga semana, Mayo 8, 2024, nga ang buhatan mohatag og usa ka milyon nga mga aplikante gikan sa tibuok nasud nga libreng kurso sa pagmaneho isip usa sa mga dagkong programa niini alang sa Road Safety Month.

Gibutyag sa opisyal nga ilang hulaton ang ihatag nga target gikan sa nasyonal alang sa Davao Region, ug mangadto sila sa mga barangay sa tibuok Rehiyon Onse aron ilang itanyag ang maong programa.

Dugang sa opisyal nga kasamtangan nilang gipang-ila ang mga benepisyaryo nga mga barangay dungan sa paghan-ay sa mga regular nga programa sa ahensiya alang sa komunidad ning bulana.

“Nagapadayon ang atong mga caravans, atong mga outreach programs sa atong barangays. Kung diri sa Davao maabot ta didto sa Baganihan, sa Marilog,” ingon ni Calderon.

Ang LTO padayon usab nga nagpahigayon sa ilang education and information campaign nga nagtumong sa mga estudyante kauban ang Department of Education (DepEd).

Alang niadtong naa sa Davao City, gipahibawo ni Calderon nga abli na sa mga kliyente ang bag-ong LTO building sa Quimpo Boulevard. Matud niya nga ang bag-ong gambalay makaluag sa buhatan sa LTO sa Ecoland.

“With that, ang mga Dabawenyo na mo-transact matunga na. They can come here diri sa Quimpo in front of Felcris and the other one at SM. Both catering to license and registration," ingon sa opisyal.

Si Calderon niingon nga ang LTO nagpahigayon og mga pagtuon aron madugangan ang mga extension offices sulod sa dakbayan ug sa Davao Region