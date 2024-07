LPA magdala og ulan sa Davao Region

ANG low pressure area (LPA) sa Pinamalayan, Oriental Mindoro gilaumang magdala og kasarangan ngadto sa kusog nga pag-ulan sa pipila ka bahin sa nasud samtang ang nagpadayon nga localized thunderstorms makakabig og hinay ngadto sa kasarangan nga pag-ulan sa kadaghanang bahin sa Davao Region, kini suma sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration (Pagasa) niadtong Huwebes, Hulyo 18, 2024.

Sa 24-oras nga localized weather forecast nga balido hangtud alas 5:00 sa kaadlawon sa Hulyo 19, nagtumbok sa rehiyon sa Davao nga makasinati og panagsang mapanganuron ngadto sa madag-umon nga kalangitan inubanan sa pat-ak-pat-ak nga pag-ulan o panalugdog-kilat tungod sa localized thunderstorms.

Partikular nga mga lugar mao ang mga probinsiya sa Davao Oriental ug Davao Occidental.

“Possible flash floods or landslides during severe thunderstorms. Light to moderate winds coming from south to southwest will prevail and the coastal waters will be slight moderate,” pahibawo sa buhatan.

Samtang, bisan pa nga wala pa gisalikway nga ang LPA posibleng mahimong tropical depression sa umaabot nga mga adlaw, ang Pagasa lakip na ang kasamtangang habagat o Southwest monsoon magdala og mga pag-ulan hangtud ning semanaha sa Mimaropa, Batangas, Aklan, ug Antique, Metro Manila, Bataan, ang nahabilin sa Calabarzon, Masbate, Visayas, Negros Occidental, Negros Oriental, Zamboanga Peninsula, Misamis Occidental, ug Lanao del Sur.

Sa pagkakaron, sumala sa Pagasa, ang Philippine Area of Responsibility (PAR) posibleng dunay duha pa ngadto sa tulo ka bagyo sa Hulyo.

Sa laing bahin, adunay 70 porsiyento nga tsansa sa La Niña nga mamugna tali sa Agosto ug Oktubre samtang ang mga hulga niini magpadayon sa unang quarter sa 2025. (Jeepy P. Compio/David Ezra Francisquete)