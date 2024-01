LTFRB: PUJ drivers, operators sa Davao dili maapektuhan sa PUVMP

ANG mga drayber ug operator sa Public Utility Jeepney (PUJ) sa Davao City dili maapektuhan sa Public Utility Vehicle Modernization Program (PUVMP), kini subay sa gibutyag sa opisyal sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) Davao.

Si Engr. Si Ronnel Panigon, spokesperson and modernization head sa LTFRB-Davao, niingon sa interbyu sa Davao City Disaster Radio (DCDR), niadtong Miyerkules, Enero 17, 2024, nga ang mga PUJ drivers ug operators sa Davao City, nga mokabat sa 6,500 ka PUJ units, ang dili maapektuhan sa modernization program nga gipatuman sa tibuok nasud tungod kay ang dakbayan adunay kaugalingong programa nga mao ang Davao Public Transport Modernization Program (DPTMP).

“Kung mapansin nimo in Davao City dili kaayo apektado it’s because walay labot atoang gina implement nga December 31 nga deadline,” ingon ni Panigon.

Dugang ni Panigon nga nagpatuman sila og duha ka modernization programs, usa sulod sa Davao City nga mao ang DPTMP, ug gawas sa siyudad nga mao ang Public Utility Vehicle Modernization Program (PUVMP).

Iyang gipadayag nga magpadayon ang ilang operasyon hangtod sa pagpatuman sa DPTMP sa Local Government Unit (LGU) sa Davao ug Department of Transportation (DOTr).

Ang mga jeepney nga naa sa sulod sa dakbayan kay nag-operate ubos sa provisional authority ug epektibo kini hangtod sa panahon nga ang DPTMP naglihok sa Davao City.

Samtang, gawas sa Davao City, ang buhatan nagpatuman sa PUVMP ug base sa ilang datus ilang gikonsolida ang mga 86 porsiyento sa mga PUJ sa rehiyon.

Dugang ni Panigon nga gamay ra nga gidaghanon sa mga PUJ ang wala mag-consolidate sa rehiyon nga adunay kapin kon kulang 100 ka mga yunits.

“We found out that the more than 100 units, upon checking sa records wala sila nagpa [they did not] confirm, meaning dili sila [they are not] operational,” ingon sa opisyal.

Dugang pa, ang LTFRB nagplano sa pag-abli ug dugang mga rota pinaagi sa Local Public Transport Route Plan ug sa higayon nga maaprobahan na ang bag-ong rota mao na kini ang himuon sa kooperatiba sanglit sa unahan dili na modawat ang LTFRB og mga indibidwal nga operator.