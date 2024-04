Luag na si misis (Uwahing guwa)

(Pasiuna: Kini ang atong apas sumpay sa suliran nga gipadangat kanato ni JR of GS mahitungod sa iyang reklamo sa ka lu ag na ni misis.)

DEAR JR of GS,

Ug karon sa atong pagpadayon, ani a pa ang mga angay nimo nga buhaton alang sa paghimo sa Kegel’s exercise.

2.) Pa-hugti ang imong kaunuran ug pug-ngi kini sa pag-ihap ug lima, ug palu-agi. Balika kini sulod sa napulo ka beses.

Puga-a ang maong kaunoran napulo ka beses nga pas-pas. Balika kini ug katulo ka beses. Pa-hugti ug palu-agi ang kaunoran nga PC diha sa taas ug mubo nga interval sa ihap nga napulo. Balika kini ug katulo ka beses.

Puga-a ang maong kaunoran ug pug-ngi kini hangtud sa makaya nimo. Sulayi ug ihap ug 120 ka segundo nga di nimo kini mapalu-agan. (Relaks, duha lamang kana ka minuto!)

3.) Balik-balika ug pag-puga ug pag-pa-lu-ag sa maong kaunoran. Pag-sugod sa set nga 30 ug hinay-hinay nga pa-tas-i kini sobra sa 100.

Puga-a ug maayo ang maong kaunoran - kanang hangtud sa imong makaya.

Pug-ngi kini sulod sa 20 ka segundo, unya pahulay sulod sa 30 ka segundo. Balika kini sulod sa lima ka beses.

4.) Pagsugod ug pag-puga ug pag-palu-ag sa maong kaunoran sulod sa duha ka minuto kada adlaw ug hinay-hinayi nga mapa-usbaw kini nimo hangtud sa 20 ka minuto maskin ka-tulo lamang sa usa ka adlaw. Kung kini imong paga-buhaton kanunay, mamahimo nimong mabuhat nga sayon ang 200 ka beses niani sa kada adlaw.

Ang akong lain nga sugyot mao nga sa panahon sa pakig-hilawas, isang-at sa babaye ang iyang mga pa-a sa abaga ni mister ug i-krus kini didto sa likod sa li-og ni mister - nianing pama-agi-ha, makipi ni misis ang iyang bilahan ug mamahimong hugot ang paminaw ni mister sa panahon sa pakighilawas.

Apan, kung di gayud mamahimo ug matabang sa mga naunang sugyot, ang buhaton na gayud mao ang operasyon aron mohugot ug balik.

Apan, ang problema lamang niini kay bawal ang sex sulod sa duha ka bulan. Kay kung sayo ang pagpakighilawas, tingali ug matangtang ang mga tahi. Bawal usab ang pag utong utong kay mangabugto unya usab ang mga tahi. Sayang kaayo ang gibayad. Dili baya kini barato.

Good luck!

Dr. Fritz

(Si Dr. Fritz Legarde Espedilla usa ka aesthetic dermatologist/surgeon ug clinical sexologist. Aduna usab siyay kahibalo ug training sa hypnotherapy ug sa Medical Acupuncture. Usa siya ka program host sa digital page sa SuperBalita ug autor sa iyang libro nga “Healthy is Sexy Secrets ni Dr. Fritz” nga gibase sa iyang sobra na sa dekada nga kasinatian sa radio. Ana -a usab kini siyay podcast ilawom sa 99.1 FM Kidapawan YouTube Channel – nga adunay tulo ka shows –Bedroom Talks with Dr. Fritz, Health Secrets of Dr. Fritz and Beauty Secrets of Dr. Fritz. Alang sa inyong mga sulat-suliran, mamahimo kini ninyong ipadala sa Dear Dr. Fritz, c/o Sunstar-Davao Publishing Inc., Door 11, Ebro-Pelayo Building 1, Juan Luna St., Barangay 29-C, Davao City, o i-e-mail kini sa dokatlaw@gmail.com. Ang dili magpamantala dili matubag!)