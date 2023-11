Maestra, bana patay sa pagbanhig

BLANGKO pa ang mga awtoridad sa pagpamanhig patay sa magtiayon alas 6:50 sa buntag, Huwebes, Nobyembre 23, 2023 sa Banisilan, probinsiya sa Cotabato.

Giila ang mga namatay nga sila Angelie Cañete Jamito, 43, maestra sa Pantar Elementary School ug iyang bana nga si Juanito Fuertes Romanguera ,56, nagpuyo sa Barangay Wadya, Banisilan.

Sumala ni Cotabato Police Provincial Office Director Colonel Harold Ramos nga sakay ang mga biktima sa usa ka traysikel paingon sa Pantar Elementary School sa lungsod sa Banisilan gikan sa ilang panimalay.

Apan pag-abot nila sa Crossing Thailand sa Barangay Thailand sa Banisilan kalit lang gipamusil sa mga armadong lalaki gamit ang kalibre .45 nga pistola ug M16 Armalite rifle.

Mga suspek dali sab dayong nisibat sakay og motorsiklo paingon sa direksiyon sa Wao, Lanao del Sur.

Patay on the spot si Juanito samtang nadala pa sa balay tambalanan ang iyang asawa apan gideklara sa doktor nga dead on arrival.

Daghan ang nagtuo nga posibleng dunay kalabutan sa milabay nga Barangay and Sangguniang Kabataan Election (BSKE) ang pagpatay sa maestra nga sakop sa Board of Election Inspectors (BEIs) ug naangin lang ang iyang bana.

Gikondena sa Department of Education-Cotabato ang pagpatay sa magtiayon ug gihangyo niini ang kapulisan alang sa paspas nga kasulbaran sa krimen.