Magtiayon gitulis, gipatay

KIDAPAWAN CITY -- Gitulis ug gipatay ang magtiayon nga negusyante alas 7:05 sa gabii, Martes, Agosto 26, 2025, sa probinsiya sa Cotabato.
Giila ang mga namatay nga sila Tata Samillano ug iyang asawa nga si Jean Samillano, mga nagpuyo sa Barangay Poblacion 7, Carmen sa maong probinsiya.
Gibutyag ni Cotabato Police Provincial Office (CPPO) director, Police Colonel Gilberto Tuzon, nga sakay ang mga biktima sa multicab gikan nangompra sa Kabacan.
Apan pag-abot sa magtiayon sa Purok 3, Barangay Ugalingon, Carmen, giatngan sila og wala mailhing mga armado ug nagdeklara og tulis.
Gipangkuha ang ilang mga personal nga kagamitan, kuwarta, ug gipamusil gamit ang kalibre .45 nga pistola unya dayong sibat paingon sa hilit nga dapit sa Datu Montawal, Maguindanao del Sur Province.
Gisapupo sa mga sakop sa Barangay Peacekeeping Action Team ug mga opisyales sa barangay ang magtiayon ug gidala sa balay tambalanan apan pulos gideklara sa mga doktor nga dead on arrival.
Gipalawman pa sa kapulisan sa Carmen Cotabato ang imbestigasyon sa pagtulis patay sa magtiayon.
Sa pikas bahin, 7 ka mga balay ang gilampurnas sa buhawi alas 4:00 sa hapon, Martes, Agosto 26, 2025, sa Matalam, probinsiya sa Cotabato.
Sumala sa taho sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office (MDRRMO-Matalam) nga sa wala pa niigo ang buhawi nibundak ang makusog nga ulan sa Barangay Poblacion sa maong lungsod.
Human ang pipila ka gutlo, kalit lang nihuyop ang kusog nga hangin ug gipanglampurnas ang atop ug bungbong sa mga balay.
Maayo na lang kay walay naangol human nga daling nakatago ang mga molupyo.
Gikanayon ni Dindo Sumero nga hapit na siya maigo sa atop sa balay nga gilarot sa buhawi apan nakalikay siya.
Nagpaaabot na og inisyal nga hinabang ang LGU-Matalam sa mga apektadong pamilya sa maong katalagman. (Edgar E. Fuerzas)