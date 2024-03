Malasakit Center damgo sa Davao Occidental natuman na

DAVAO OCCIDENTAL — Personal nga gipangunahan ni Senator Christopher Lawrence ‘Bong’ Go ang pag-abli sa ika-160 nga Malasakit Center sa Davao Occidental General Hospital sa Malita.

Si Go ang gi-isip amahan sa Malasakit Centers gumikan sa iyang pagpasiugda sa iyang tahas isip ‘one-stop-shop’ alang sa tanang mga Pilipino nga nanginahanglan og medical nga tabang ug alang sa emerhensya.

Natukod ang maong mga Malasakit Centers Nationwide pinaagi sa Republic Act No. 11463 nga nagtumong sa pagpa-menos sa galastohan sa mga pasyente nga mga kabus pinaagi usab sa pakipag-alayon sa nagkadaiyang ahensya sa gobyerno sama sa Department of Health (DoH) Department of Social Welfare and Development (DSWD) Philippine Health Insurance Corp., Philippine Charity Sweepstakes Office (PCSO), Technical Education and Skills Development Authority (TESDA) Department of Trade and Industry (DTI), National Housing Authority (NHA) ug ubang pang-ahensya nga nagtumong sa pagtabang sa mga Pilipino.

Matud ni Go pinaagi sa Malasakit Centers, padayon sab ang paningkamot niini sa pagtukod og Super Health Centers sa tibook nasud ug bag-o pa nga pagpasa sa Republic Act. 11959 nga nagmando sa pagtukod sa Regional Specialty Centers.

Dungan sa pag-abri sa Malasakit Center nang-apud apod usab og ayuda ang senador alang sa 130 ka mga pasyente sa maong ospital ug tabang alang usab ngadto sa 182 ka mga frontliners nga nagpakita sa ilang dedikasyon sa ilang trabaho ug pagtubag sa mga dinaliang panginahanglanon sa mga pasyente.

Isip Vice chairperson sa Senate Committee on Finance mipasalig si Sen Go og pagsuporta alang sa Economic Development Initiatives sa probinsya sa Davao Occidental lakip na ang pagtukod sa mga importanteng mga proyektong inprastraktura sama sa Multi Purpose Buildings, Cold Storage facilities, water system ug Sports facilities. (Edith Talindan-Isidro, Philippine News Agency, Davao Region)