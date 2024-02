Malasakit Team ni Sen. Go mihatud og ayuda sa Davao de Oro

DAVAO DE ORO — Si Senador Christopher “Bong” Go padayon nga nagtabang sa mga biktima sa kalamidad sa Davao Region, diin iyang gipatabang ang Malasakit Team sa mga pamilyang naapektuhan sa landslide sa Masara, partikular na sa Maco, Davao de Oro niadtong Pebrero 10 ug 12.

Ang Malasakit Team ni Go nibisita sa mga panimalay sa 18 ka indibidwal ug gihatagan sila og financial assistance ug grocery packs.

Pinaagi sa iyang Malasakit Team ug sa pakigtambayayong sa mga opisyal sa lokal nga kagamhanan, si Senador Go nihatag og padayong suporta sa mga biktima sa landslide.

Ang mga paningkamot sa senador nagpasiugda sa usa ka multifaceted approach sa disaster response, nga naghiusa sa hinanali nga hinabang uban sa malungtarong suporta.

“Kahit anumang problema ang inyong hinaharap—sunog, lindol, baha, pagputok ng bulkan o kahit anong klaseng krisis—handa kaming tumulong at magserbisyo sa inyo sa abot ng aming makakaya. Huwag kayo mawawalan ng pag-asa dahil hindi namin kayo pababayaan at palagi kaming nagmamalasakit sa inyo,” ingon ni Go.

Isip chairperson sa Senate Committee on Health and Demography, gipahimuslan ni Go ang higayon aron mahatagan og gibug-aton ang importansya sa paghatag og prayoridad sa panglawas sa mga residente.

Gidasig niya sila nga mo-avail sa medical assistance pinaagi sa Malasakit Centers, nga nahimutang sa Davao de Oro Provincial Hospital branches sa Laak, Montevista, Maragusan, ug Pantukan, ingon man sa Davao Regional Medical Center sa duol nga Tagum City.

Si Go mao ang prinsipal nga tagsulat ug sponsor sa Republic Act No. 11463, nailhan usab nga Malasakit Centers Act of 2019. Adunay 159 na ka mga operational centers nga nakatabang sa dul-an sa napulo ka milyon nga mga Pilipino, sumala sa gitaho sa Department of Health.

Gihatagan usab og gibug-aton ni Go ang importansya sa Super Health Centers sa paghatag og access sa dekalidad nga serbisyo sa healthcare para sa tanang Pilipino, ilabina niadtong nagpuyo sa hilit ug wala kaayoy serbisyo nga mga rehiyon. Sa probinsya, adunay siyam ka gipundohan nga Super Health Centers.