Mamalit og boto dili pabotaran

AYAW pagbotar sa mga kandidato nga namalit og mga boto ug nagmugna og kagubot.

Mao kini ang panawagan ni Department of Interior and Local Government (DILG) Secretary Benhur Abalos sa mga botante alang sa nagsingabot nga Barangay and Sangguniang Kabataan Elections (BSKE) atol sa iyang pagpanguna sa peace and covenant signing sa Datu Anggal Midtimbang, Maguindanao del Sur.

Matud ni Abalos, dili angayan nga mahimong lider ug panig-ingnan sa komunidad ang mga kandidato nga nagbuhat og dautan ug nagpasiugda sa kagubot.

Nakigtagbo usab si Abalos sa Police Regional Office (PRO) sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao (BRMM) ug sa 6th Infantry Division, Philippine Army aron maseguro nga dunay contingency plan kung dunay kasamok nga moulbo.

Iya usab nga gipaneguro nga ang augmentation sa PNP andam na nga magsilbing sakop sa electoral board human nisibog ang pipila ka magtutudlo.

Gawas sa Maguindanao del Sur, nilibot usab si Abalos sa Rehiyon 12 ug gisusi ang pagpangandam alang sa piniliay sa Oktubre 30.

Gihagit usab ni Abalos ang mga kandidato sa pagka-kapitan sa barangay nga mangampanya og tarong ug likayan ang kasamok.

Gipasidan-an sab ni Abalos ang mga kandidato nga dili mamalit og boto kay dako kining sayop.

Sa mga botante, niingon siya nga dili mobotar sa mga kandidato nga manghatag og kuwarta kay ila man usab kining kuhaon sa panudlanan sa katawhan kon sila na ang naa sa katungdanan.

Gikan sa Maguindanao, mibisita usab si Abalos sa PNP 12 headquarters sa Tambler, General Santos City.

Iya usab nga gihagit ang kapulisan sa paagseguro nga walay kasamok sa umaabot nga piniliay.