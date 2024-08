Marantan gihatagan og tsansa

GIKANAYON ni Davao City Mayor Sebastian Duterte nga hatagan niya ang bag-ong natudlo nga si Davao City Police Director (DCPO) Director Police Colonel Hansel Marantan nga mapamatud-an niya ang iyang kaugalingon pinaagi sa pagsiguro nga iyang tumanon ang iyang mandato sa paggarantiya sa kalinaw ug seguridad sa dakbayan.

Sumala ni Duterte sa iyang ikatulong State of the City Address, Martes, Agosto 6, 2024, nga ang pagkatudlo sa kontrobersiyal nga opisyal sa pulis walay pagtugot kaniya.

Kini human nga ang Philippine National Police (PNP) nagtudlo og tulo ka mga police colonels sa usa lang ka adlaw, sagunson nga nagpuli-puli sa paghulip.

Ang katudloan ni Marantan napuno sab og kontrobersiya tungod sa iyang kalambigitan sa 2013 nga “Atimonan Massacre.”

Bisan pa niini, gikanayon sa mayor nga iyang gihagit ang hepe sa DCPO nga iseguro nga magpadayon ang kalinaw sa dakbayan.

"I want to give him a chance. Kay katong usa, una-una man gitubag na nako kanang RD [Police Regional Director Nicolas Deloso Torre III], pero kani, og maayo, nganong dili man pud," dugang ni Duterte.

"[B]asta buhaton ang trabaho ug ma-maintain ang status quo, which all of us ganahan man pud ta, satisfied man ta sa current peace and order situation nato, og ma-maintain lang to, wala man tay problema ana," pagklaro sa mayor.

Atol sa "suspended rules" sa ika-28 nga regular session sa ika-20 Konseho sa siyudad niadtong Hulyo 23, 2024, sa Sangguniang Panlungsod, niapela si Marantan ngadto sa publiko nga hatagan siya og dugang panahon una siya hukman sa iyang trabaho.

“Parang hindi ko malaman if [I do not know if] I am wanted or unwanted now so I think that the challenge with me now is to prove more in order to merit your acceptance in Davao City,” pulong pa niya.

“Word is cheap so please give me some time for you to ask questions as to my performance,” pagpadayon niya.

Atol sa media interview sa send-off ceremony sa 39th Kadayawan Festival niadtong Hulyo 30 sa DCPO grounds, subling gikanayon ni Marantan nga wala pa siyay nadawat nga opisyal nga pagtugot gikan sa mayor bisan kon nahimo na siyang director niadtong Hulyo 10, 2024.

Sayo niini, ang opisyal sa pulis nihimo og "courtesy call" ngadto sa mayor niadtong Hulyo 25, 2024.

Gisulti ni Marantan nga gisultihan siya ni Duterte nga tutokan ang "counterterrorism", ug iseguro ang kaluwasan sa publiko ug seguridad sa dakbayan, ilabi na atol sa Kadayawan Festival. (RGL)