Marantan, wa masayod nagustohan ba sa Davao o wala

GIKANAYON sa bag-ong napahimutang nga city director sa Davao City Police Office (DCPO) nga wala siya masayud kon gidawat ba siya o wala sa Davao City.

Gipadayag ni Police Colonel Hansel Marantan, acting city director sa DCPO, ang maong pahayag atol sa "suspended rules" sa 28th regular session sa 20th City Council Martes, Hulyo 23, 2024, sa Sangguniang Panlungsod.

“Parang hindi ko malaman if [I do not know if] I am wanted or unwanted now so I think that the challenge with me now is to prove more in order to merit your acceptance in Davao City,” matud niya.

“Word is cheap so please give me some time for you to ask questions as to my performance,” padayon niya.

Nahisgutan sab ni Marantan ang iyang background ug unsa siya nahimong classmate ni kanhi City Director Richard Bad-ang.

Matud niya nga isip bag-o sa Davao, di pa siya mahibawo sa linguwahe ug nihangyo nga di siya hukman base niini.

Iyang giklaro nga nagbisita na siya sa 19 ka istasyonan sa pulis sa Davao City, ug giangkon sa kalapad sa lugar ug responsabilidad sa 244 kuwadrado kilometros, sama sa 1/5 sa Metro Manila o 1/6 sa nasud sa Singapore.

Samtang gitin-aw ni Councilor Luna Acosta, tsirman sa peace and public safety, nga ang pag-angkon sa kalinaw ug kaluwasan sa publiko nagkinahanglan og "continuity and collaboration."

Siya naglaum nga ang DCPO, City Council, ug ang ehekutibong departamento maghiusang magtrabaho aron sa pagseguro sa kahapsay ug kalinaw sa siyudad.

Subling gibutyag sa acting city director ang iyang commitment sa maong tinguha, kon diin gitubag ni Acosta nga ang siyudad nagsuporta sa DCPO, bisan pa kung kinsa ang nangulo niini.

Samtang gisulti sab ni Councilor Diosdado Mahipus nga sayo pa aron nga hukman ang kapasidad ni Marantan kay siya nagtuo nga si Marantan mas duna mas kapasidad nga mangulo sa DCPO. Iyang giklaro nga ang pagsukit-sukit mao ang proseso sa pagpili alang sa DCPO officers, di sa personalidad sa personahe.

“We do not question your personality, we do not question your capability and it really is too early for us to judge your capacity and capability in leading the DCPO,” pagklaro ni Mahipus. (RGP)