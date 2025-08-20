Masinupakon sa liquor ban prisohon na?

GISUGYOT ni Davao City Police Office (DCPO) Director Colonel Mannan Muarip ang mas istrikto nga silot alang sa masinupakon sa liquor ban atol sa iyang courtesy call ngadto sa 21st City Council niadtong Martes, Agosto 19, 2025.
Sa iyang sugyot, unang higayon nga molapas di na multahan apan mag-atubang og unom ka bulan ngadto sa usa ka tuig nga pagkapriso.
Atol sa iyang pagtaho ngadto sa Konseho, gisulti ni Muarip nga gikan Enero hangtud Disyembre 2024, ang DCPO nakatala og 34 ka insidente nga dunay kalambigitan sa pag-inom og ilimnong makahubog.
Sa maong ihap, ang lugar nga nahitaboan, 10 naa sa kadalanan, pito sa establisemento, ug 17 naa sa residensiyal nga mga lugar.
Sa 34, ang modus: siyam ka insidente mga pagpanunggab; pagpanghapak og gahi nga butang nga dunay tulo ka mga kaso, pagpangulata, pagpanumbag nga naa sa 14, pagpamusil nga niabot og tulo, ug pagpanigbas naa sa lima.
Samtang alang sa Enero hagntud Agosto 2025, ang ihap sa insidente niabot na og samang gidaghanon sa 2024, nga naa sa 34.
Ang lugar nga nahitaboan naa sa dalan nga niabot og 12, mga establisemento naay duha, ug resideniyal naay 20.
Sa maong ihap, ang modus mao ang pagpanunggab ug pagpanigbas nga naay tulo, pagpangluba naay 13, namunal og gahing butang naay duha, pagpangulata nga lima, pagpanuntok naay duha, pagpamusil dunay duha, ug pagpanigbas nga dunay pito.
Gisulti ni Muarip, sa paghinabi uban ang mga tigbalita niadtong Martes, Agosto 19, 2025, sa Sangguniang Panlungsod, nga ang lakang nagtumong sa pagpakubos sa mga insidente nga naglambigit sa mga indibiduwal nga hubog sa alak.
"Yes, sa una okay yung penalty. Magbabayad yung tao but titingnan nato yung mga taong gunagawa ng ganon, talagang may problema yun. We will not create another problem dahil lang sa penalty hindi natin sila nadala," pagpatin-aw niya.
Gisulti ni Muarip nga kung ilang gisupak ang ordinansa nga dunay silot nga pagkapriso busa ang masinupakon dalhon sa istasyon sa pulis kon diin sila pasakaan og kaso.
Gitin-aw sa city director nga buot niyang makigkoordinar uban ni Konsehala Luna Acosta, tsirman sa Peace and Public Safety Committee, ang nangamot sa Comprehensive Liquor Code of Davao City, alang sa iyang sugyot nga kausaban.
Gipadayag niini nga tinguha niyang ipatuman ang bag-ong kausaban sa madali nga panahon kung maaprobahan na sa Konseho.
Tug-an niya nga iyang gikuha ang pamaagi gikan sa gisugyot nga kausaban gikan sa Metro Manila kon diin dunay mga silot alang sa mga masinupakon sa liquor ban nga multa ug pagkapriso.
Tinguha sab ni Muarip nga iapil niya ang malapason sa pagpangihi sa publiko ug mga indibiduwal nga maghubo og sinina diha sa publiko. (Rojean Grace G. Patumbon)