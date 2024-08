Masuso gisud sa shoe box, naukyan

NAKAPLAGAN ang usa ka masuso nga gisulod sa karton sa sapatos alas 8:15 sa buntag, Sabado, Agosto 24, sa Cotabato City.

Gibutyag ni Kidapawan City Chief of Police Lieutenant Colonel Dominador Palgan Jr. nga mismo ang mga molupyo sa Barangay Magsaysay sa dakbayan ang nakakita sa naghilak nga bata nga gibilin kilid sa usa ka balay nga gisulod sa shoe box.

Gidala dayon ang masuso sa mga opisyales sa barangay ngadto sa City Hospital ug luwas na kini sa makuyaw nga kahimtang.

Samtang gikondena ni Kidapawan Mayor Jose Paolo Evangelista ang gihimo sa inahan sa bata.

Nia ang kabahin sa Facebook post ni Mayor Evangelista, “Please kung wala man moy plano alagaan inyohang anak, ayaw lang pud isulod sa shoe box ug ibilin bisa'g asa. Kung di man gyud makaya, daghang opisina ang gobyerno nga makatabang. Kung maulaw mo moduol kay basin husgahan mo nga wala moy konsensya, pwede ra ninyo iduol sa akoa. I will keep your identity confidential.

Salamat po sa mga concerned citizens sa Barangay Magsaysay ug sa CSWDO sa abtik na pag rescue sa bata. Naa na siya sa City Hospital karon ug ginaatiman na sa atoang mga doctor ug nurses. Ok ra po iyang kahimtang. Let us pray for him. Let us pray for the people who left him. But most importantly, let us pray for the community who will help him grow and have a bright future. Salamat."

Padayon ang pagsubay sa mga pulis sa inahang nga nagbilin sa bata nga gisulod sa shoe box. (Edgar E. Fuerzas)