Mayor Baste nagbahad kang Torre

NAGBAHAD si Davao City Mayor Sebastian “Baste” Duterte nga sagpaon si Police Regional Office-Davao (PRO-Davao) Brigadier General Nicolas D. Torre III tungod sa iyang “unrealistic” nga ideya nga "3-minute emergency quick response" sa dakbayan.

Gihimo ni Duterte ang maong pahayag uban sa iyang "signature humor" nga estilo nga dunay mga "profanity" nga pulong atol sa “Basta Dabawenyo” podcast nga gipasibaw sa iyang opisyal opisyal nga Facebook page, Hulyo 29, 2024.

“Isa ka buwan na kini sa PRO pero naa bay nabag-o? Unsay nahitabo sa iyang response rule? Has anything changed? Wala. Does he want us to expect nga pag-abot sa panahon nga naa ng 3-minute response nya mahuman ng problemaha na, then show us. Hawud man kaha ka. Lamia sagpaon ning tawhana, kung makit-an nako na sagpaon gyud nako na,” bahad ni Duterte kon diin dugang nagtin-aw nga ang pakig-away sa heneral pinaagi sa "physical violence" mao ang iyang ambisyon.

Suko sab nga gipadayag sa mayor sa dakbayan nga siya nadismaya sa halapad nga lahugay sa ahensiya sa pulis nga walay pagtugot niini. Kini naglakip sa pagkatudlo sa mga hepe sa Davao City Police Office (DCPO) sukad Marso ning tuiga.

Iya dayong gitandi ang bag-ong na-instolar nga opisyal sa DCPO director Police Colonel Hansel Marantan nga nagkanayon, “Di pareho ni Torre nga daghan na siya og yawyaw ....Even without presenting an analysis.”

Niadtong Hulyo 31, gitin-aw ni Torre ngadto sa GMA Regional TV One Mindanao nga ang opinyon ni Duterte usa lang ka pag-usik-usik sa iyang enerhiya ug nakahukom nga di na motubay pa.

"He is not worth responding to. Hindi ko alam ang frame of mind nya nung sinabi nya yun. Professional akong pulis. But let me make this clear: To threaten is one thing but to actually do it is an entirely different thing," dugang ni Torre III.

Niadtong Hunyo 16, gisaad ni Torre III nga pakusgan ang 911 emergency systems sa rehiyon ug paggamit og "state-of-the-art" nga mga teknolohiya aron sa daling pagresponde.

Matud niya nga kung ang serbisyo sa Davao 911 mapalambo na ug mahimo nang "operational", makahimo na kining makigkompetensiya uban sa laing mga medical response teams gikan sa most urbanized regions sa nasud, sama sa Quezon City ug uban pang mga siyudad sa National Capital Region (NCR).

“Nothing really new, spectacular. One of the things siguro is… the implementation of 911. Considering that Davao City is the birthplace of 911. Let us see if we can achieve [this] na pag kayo na nag-dial ng emergency number we can be there in just three minutes or reasonable time,” pagtataw sa police brigadier general nga iyang gipahimug-atan sa dihang nihulip isip PRO-Davao director sa PRO-Davao Bagani Hall, Camp Catitipan, Davao City. (DEF)