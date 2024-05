Mayor Baste nagtaktak sa 37 sakop sa PSSO

GIPAHIBAWO ni Mayor Sebastian Duterte sa Davao City ang pagtaktak sa tanang 37 ka empleyado sa Davao City Public Safety and Security Office (PSSO) kinsa nagpositibo atol sa random drug test.

"Tanggal sila. I do not know kung unsa pa gyud desisyon namo ana karon. Siyempre i-investigate gyud namo na. Dili lang ang CSU (Civil Security Unit). Daghan man ta'g opisina or department nga nagahimo ta'g random drug test," matud ni Duterte, Biyernes sa hapon, Mayo 31, 2024, atol sa Ceremonial Mass Destruction of Mufflers and Confiscated Blinkers didto sa Traffic Enforcement Unit (TEU) office sa Ecoland, Davao City.

Si Duterte, kinsa bag-ohay lang nagdeklara og gubat batok sa ilegal nga druga, nagsulti nga ang siyudad naghimo og regular nga drug testing.

Gipahimangnoan sa mayor ang mga empleyado nga di molambigit sa ilega nga drug kay makaapekto kini sa ilang pagpangempleyo sa goberyno.

"Kabalo naman sila... It does do nothing good to you at all. Kung naa ka sa gobyerno, ayaw sunuga ang sweldo sa mga tao sa mga ing-ana nga butang," tataw sa mayor.

Samtang ipaubos sa rehabilitasyon ang 37 ka mga personahe sa PSSO human nga nagpositibo sa ilegal nga druga atol sa gihimong suprise drug test niadtong Mayo 3 ug Mayo 13, 2024 sa Davao City Recreation Center (DCDR).

Alayon niini, gibutyag ni City Anti Drug Abuse Council (Cadac) action officer Jaffar Marohomsalic nga mamahimong ipaubos sa drug rehabilitation program ang mga nagpositibo apan kinahanglan nga sa ilang gastuhan gayud sa gobyerno sanglit dili mamahimong pugson.

Miangkon sab matud pa ang mga nagpositibo nga gagamit sila og ilegal nga druga.

Tungod niini, dismayado si PSSO Head Ret. Colonel Angel Sumagaysay sa resulta ug maoy iyang girekomenda sa City Mayor's Office nga tanggalon sa trabaho ang mga nahisgutan.

Sumala ni Sumagaysay nga dili sila angay'ng magpabilin sa trabaho labi na nga apil sila sa security cluster.

Kadaghanan sa mga nagpositibo mga sakop sa Civil Security Unit. (Jeepy P. Compio uban sa taho ni Cheche Diabordo, KAMM Media Network)