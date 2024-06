Mayor Baste nanamilit na sa mga kawani sa LGU-Davao?

SI DAVAO City Mayor Sebastian "Baste" Duterte nipadayag nga kinahanglang magpadayon ang mga kawani sa gobyerno sa ilang trabaho bisan unsa pa ang mahitabo kaniya.

Kini human nga nikatap ang mga huhungihong bahin sa giingong pagkasuspenso kaniya.

Namulong atol sa Barangayan Serbisyo Caravan sa Kapitan Tomas Monteverde Sr. Elementary School sa may dalan C. Bangoy niadtong Sabado sa buntag, Hunyo 8, 2024 si Duterte namahayag nga kinahanglang magpadayon ang mga kawani sa gobyerno sa ilang trabaho bisan kon masuspenso siya.

Ang kahimtang sa local government unit sa Davao kinahanglan nga ipadayon, ug nahibal-an nga malinawon ang syudad, dali ra sab nga mapadayon ang status quo.

“Tsismis lang man na, hulaton nato og moabot na gyud, mao na nga padayon lang mo,” ingon sa batan-ong mayor.

Gipadayag sa mayor sa dakbayan nga gubot ang politika ug naglambigit og daghang bangi. Gipaambit ni Duterte nga ang matag politiko adunay kaugalingon nga istilo tungod sa katapusan, ang matag tawo adunay kaugalingon nga interes sa posisyon.

“Bahala sila unsay pamaagi nila naa pod koy akoa pasagdi na ninyo, importante kamo naa sa gobyerno labi na kamo nga plantilya, kamong mga trabahante dira atimana lang gyud ninyu buhata lang gyud ninyu inyung trabaho,” ingon sa mayor.

Gihatagan niya og gibug-aton nga ang mga trabahante sa gobyerno kinahanglan nga magpadayon sa pagtrabaho tungod kay ang publiko nagbayad sa ilang sweldo pinaagi sa buhis, ug kini ilang responsibilidad sa mga tawo.

“Ug mawala man ko, okay rana, edi maka bakasyon ko,” ingon sa mayor.

Sa samang adlaw, giusab ni Duterte ang iyang profile picture sa iyang Facebook account ngadto sa hulagway ni First District Representative sa Leyte, Ferdinand Martin G. Romualdez. Ang hulagway dunay frame nga dunay mensahe nga “Protect the constitution, I stand with CM Baste Duterte.”

Nitumaw ang isyu dihang gibutyag ni kanhi presidential spokesperson Harry Roque atol sa programa nga gisibya sa SMNI News nga si Duterte ang sunod nga target sa nag-ung-ong nga suspensiyon nga giingong gi-orchestrate sa kasamtangang administrasyon.

Ang kanhi tigpamaba ni kanhi presidente Rodrigo Duterte miingon nga kining giingong lakang nahitabo usa ka adlaw human si Presidente Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr. ang nangulo sa Presidential Assistance to Farmers and Fisherfolk Families sa Davao Region. (Jeepy P. Compio/ Rojean Patumbon)