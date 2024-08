Mayor Baste nihimakak nga nasayud sa nahimutangan ni Quiboloy

GIHIMAKAK ni Davao City Mayor Sebastian Duterte nga nasayud siya sa nahimutangan ni Pastor Apollo C. Quiboloy.

"Wala ko kahibaw. Siguro kung ako si pastor dili pud siguro ko diri og asa ko nila ginapangita. Ngano diri man ko motago?," matud ni Duterte sa pre-recorded episode sa “Basta Dabawenyo” nga gi-post sa iyang official YouTube channel niadtong Dominggo, Agosto 11, 2024.

Gikanayon sa mayor nga ang pastor mahimong makasibat ngadto sa laing nasud ilabi na nga duna siyay kahinguhaan.

“Probably, with the resources [he had], daghan man na siya og simbahan all around, mo-chill lang sa siya laing lugar, laing nasud ana ba,” opinyon niya.

Mga awtoridad hagbay nang nangita kang Quiboloy, kinsa gikonsidera nga "fugitive of justice" human nag-atubang og mga kasong "rape, child abuse" ug "human trafficking".

Apil nga nag-atubang og mga kaso mao ang mga kauban niyang akusado nga sila Jackielyn Roy, Cresente Canada, Paulene Canada, Ingrid Canada, ug Sylvia Cemañes. Si Pauline nadakpan na sa Davao City niadtong Hulyo 9 human sa wala magpaila nga nanawag nga nipindot sa mga pulis sa Davao.

Napakyas ang National Bureau of Investigation (NBI) sa pag-aresto kang Quiboloy, ug bisan sa iyang mga kaubang akusado human nilusad og komprehensibong pagpangita sa Kingdom of Jesus Christ (KOJC) indoor arena sa Davao City niadtong Biyernes sa hapon, Agosto 9, 2024.

Gisulti ni NBI-Southeastern Mindanao Regional Office (NBI-Semro) director lawyer Arcelito Albao ngadto sa mga tigbalita nga ilang giserbi ang warrant sa “peaceful and orderly manner” sulod sa KOJC apan mga ubos lang sa 50 porsiyento sa propedad sa 50,000-square meter King Dome ang nabisitahan sa ilang investigative team.

Samtang gikuwestiyon sa mayor kung nganong nagdipo-dipo ang gobyerno sa pagdakop kang Quiboloy, kinsa iyang gituohan nga nag-atubang og "trumped-up charges".

Matud ni Duterte nga ang kaso ni Quiboloy, nga naglambigit sa human trafficking ug sexual abuse, "does not directly affect the lives of Filipinos or Dabawenyos."

Ang Department of the Interior and Local Government (DILG) nihanyag na og P10 milyon nga ganti, gikan sa pribadong mga nidonar, sa mga indibiduwal nga makahatag og impormasyon aron nga matultolan ang nahimutangan sa pastor. (RGL)