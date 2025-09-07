MBHTE-Barmm nialma sa presensiya sa PNP, AFP

HUGOT nga gisupak sa Ministry of Basic, Higher and Technical Education (MBHTE) ang retrieval operation sa Commission on Audit sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao (COA-Barmm) Special Auditing Team human giubanan sila sa mga sakop sa Philippine National Police (PNP), Philippine Marines, ug Philippine Army sa pagkuha sa mga dokumento gikan sa ilang buhatan.
Sa opisyal nga pahayag nga giluwatan ni MBHTE Minister Mohagher Iqbal, ang Minister niingon nga ang kalit nga pagsulod sa mga armado nga personahe sa Bangsamoro Government Center, Cotabato City, nakahatag og kahadlok ug nabalda ang normal nga operasyon sa ilang buhatan.
Base sa pamahayag sa MBHTE, gikuwestiyon sa ilang buhatan ang mosunod nga mga panghitabo: Wala nitambong ang lead auditor sa COA Special Audit Team sa mismong retrieval; ang photocopy lang sa Memorandum Order nga gikan sa COA chairperson ang gipakita; wala'y napakita nga Mission Order ang mga sakop sa PNP, Marines, ug AFP nga nisulod sa gambalay; mga dokumento pisikal nga gigunitan mismo sa mga uniformed personnel ug dili ang COA staff; ug ang presensiya sa mga armadong nga personahe nga naka-full battle gear niresulta sa kahadlok ug kaalarma sa mga empleyado sa MBHTE.
Hinuon, gipasalig ni Minister Iqbal nga ang MBHTE magpadayon sa pagsunod sa tanan nga mga lehitimong proseso sa pag-awdit, apan nag-apela nga ang ingon nga mga operasyon himuon sa usa ka paagi nga nagtahod sa koordinasyon, kahusay, ug palibot ilabi na sa mga sibilyan nga trabahante.
Ang MBHTE sa pagkakaron nagpahigayon og masusing pagtuon aron matino ang posibleng legal nga mga lakang batok sa hitabo.
Kahinumdoman nga una na nga gi-akusahan ang MBHTE-Barmm nga nagwaldas sa bilyon nga kuwarta apan hugtanon kining gipanghimakak ni Minister Iqbal. (Edgar E. Fuerzas)