MDS gipailawom 'state of calamity' tungod sa baha

GIPAILAWOM na sa "state of calamity" ang Maguindanao del Sur Province tungod sa halapad nga mga pagbaha sa daghang mga lungsod.
Ang rekomendasyon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office (PDRRMO) aprobado sa mga miyembro sa Sangguniang Panlalawigan nga gipangulohan ni Vice Governor Sheikh Hisham Nando.
Ang pagpailawom sa "state of calamity" sa probinsiya gipaboran ni Governor Datu Ali Midtimbang.
Matud ni Vice Governor Ustadz Hisham Nando, subay sa report sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office (PDRRMO), 14 ka lungsod kon diin dunay kapin 100 ka mga barangay ang apektado sa mga pagbaha.
Moabot sab sa 54,000 ka pamilya ang apektado sa pagbaha tungod sa walay hunong nga pag-ulan ug pag-awas sa mga sapa.
Gipasabot ni Nando nga kada tuig nasinati ang pagbaha apan karong panahona mas grabe ug mas daghang lungsod ang apektado.
Busa sa rekomendasyon sa PDRRMO, hingpit na nga gipaubos sa "state of calamity" ang probinsiya.
Tumong niini nga magamit dayon ang calamity fund ug mapadali ang pagresponde sa mga apektadong lungsod.
Ang kagamhanang probinsiyal nihatag dayon og pasiunang hinabang sama sa food packs, hygiene kits ug uban pang batakang panginahanglan sa mga residente.
Nakigkontak usab sila sa gobyerno sa Bangmoro Autonomous Region in Muslim Mindanao alang sa dugang nga tabang alang sa mga apektado sa baha
Sa samang higayon, nanawagan usab si VG Nando sa nasudnong kagamhanan nga hatagan og maluntaryong solusyon ang nagbalik-balik nga pagbaha sa probinsiya. (Edgar E. Fuerzas)