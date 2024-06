Merkado sa Bankerohan hawan na

SI Davao City Mayor Sebastian “Baste” Duterte mimatuod sa pagguba sa mga stalls nga gitukod sa mga karsada nga naglibot sa Bankerohan Public Market.

Kini aron mahatagan og patas nga pagtagad ang mga mamaligyaay sa merkado nga nagbayad og saktong abang sulod sa maong merkado.

Ang operasyon nga gihimo sa Davao City Transport and Traffic Management Office (CTTMO) niadtong Sabado, Hunyo 1, 2024, usa ka pagsulay nga mahupay ang kahuot sa trapiko ug kaluwasan sa mga pedestrian tungod kay ang mga vendors nga nag-okupar sa dakong luna sa pipila ka mga lugar nasayrang naghatag og peligro sa kaluwasan sa mga motorista ug pedestrian.

“Kinahanglan nato suwayan unsay sakto. Kung maglaray man gud ni sila, unsaon nimo tung nagatarong? Diha man gud isyu. Kung magsilbi ni sila, maayo. Mangita ta'g laing pamaagi kay walay one-way approach sa problema,” ingon ni Mayor Duterte sa mga tigbalita, Mayo 31.

Giklaro usab ni Duterte nga nangita ang lokal nga gobyerno og labing maayong paagi aron mabalanse ang panginabuhian sa mga naa sa sulod ug gawas sa merkado.

“Ako, mangita kog balanse unsay pinakasakto nga mugana sa tanan. Gusto lang nato nga plastar ang tanan.”

Sa pagkakaron, nakig-alayon na ang CTTMO sa City Economic Enterprise ug Ancillary Services Unit sa pagmonitor sa lihok sa mga anaa sa merkado, public utility vehicles, ug pribadong sakyanan sulod sa Bankerohan area.

Ang plano naglakip sa operational strategy alang sa 11 ka mga rota sa PUJ nga moagi sa Bankerohan: Buhangin via J.P Laurel Avenue, Route 2, Route 5, Route 6, Route 7, Route 9, Route 10, Route 10-A, Route 10-B, Langub, ug Magtuod.

Dugang pa, ang bag-ong plano sa trapiko nagtinguha nga ipatuman ang 1/3, 2/3 nga estratehiya, nga nagreserba sa "one third of sidewalk space" alang sa mga vendors ug naggarantiya nga ang nahabilin nga two-thirds abli kini alang sa pedestrian use.

Sa pagkakaron, si CTTMO head Dionisio Abude niingon nga adunay kinatibuk-ang 406 ka relocation slots nga anaa sulod sa Bankerohan.

Kini nga mga gitudlo nga lugar naglakip sa Bankerohan Farmers Market Center, BFMC annex, Fruitasan Mo, Mallengke, Rasay Pavillion ug Parking Larayan, MFish, Micro, Cloverleaf, Esmar Posadas Realty Corporation, ug ang second-floor market building. (JPC, DEF)