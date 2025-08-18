Mga armas nga gilubong gibulgar; gikalot sa militar

GENERAL SANTOS CITY -- Malampusong narekober sa mga sundalo sa 7th Infantry (Tapat) Battalion ang nagkalain-laing matang sa kahimanan sa gubat sa Sitio Pusot, Barangay Baluan, Palimbang, Sultan Kudarat alas 2:00 sa hapon, Agosto 17, 2025.
Matud ni Lieutenant Colonel Tristan Rey P. Vallescas, commanding officer sa 7IB, ang maong operasyon nahimo tungod sa tabang ug pagsalig sa mga residente sa maong dapit.
Sa wala pa ang pagkadiskobre, ang tropa nagpahigayon og tigum sa mga residente aron hisgutan ang seguridad ug kalinaw sa ilang komunidad. Atol sa tigum, gibutyag sa mga molupyo ang nahimutangan sa mga tinago nga armas ug mga eksplosibo nga ilang gilubong niadtong 2017.
Base sa ilang pamahayag, ang maong mga ekipo gigamit niadto pang 2016 isip proteksiyon batok sa mga bandido nga nagsuroysuroy sa lugar. Aron dili na sila magamit pag-usab sa mga malapasong armadong grupo, nakahukom ang mga residente nga boluntaryong itugyan ang mga armas ngadto sa gobyerno.
Lakip sa narekober nga kagamitan sa gubat mao ang mosunod: tulo (3) ka Carbines, Cal. 30; usa ka pistol, cal. 45; duha ka granada, usa ka 12 gauge; ug usa ka pistol, cal. 38.
Sa iyang pamahayag, si Brigadier General Michael A. Santos, commander sa 603rd Infantry Brigade, nihatag og gibug-aton nga kining maong kadaugan maoy pruweba sa epektibong relasyon ug kooperasyon sa militar ug katawhan.
"Kini nga kadaugan dili lamang resulta sa operasyon sa militar, kondili resulta usab sa pagsalig ug kooperasyon sa atong mga katagilungsod. Magpadayon kita sa pagpaningkamot sa pagsumpo sa hulga sa kapintasan aron sa katapusan makab-ot ang kalinaw sa atong teritoryo," matud pa ni Brig. Santos.
Samtang, si Major General Donald M. Gumiran, commander sa 6th Infantry (Kampilan) Division ug Joint Task Force Central, nidayeg sa lakang sa mga residente nga boluntaryong itugyan ang gitawag nga mga himan sa kapintasan.
“Ang kanilang desisyon ay nagpapakita ng tunay na hangarin para sa mapayapa at maunlad na komunidad. Hinihikayat namin ang iba pang may tinatagong armas na sumunod sa kanilang halimbawa. Sama-sama nating tapusin ang kultura ng karahasan,” sigun ni Gumiran. (Edgar E. Fuerzas)