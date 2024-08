Mga dalan sirhan atol sa Kadayawan

GITAMBAGAN ang mga drayber ug motorista nga mangita og alternatibo nga rota kay daghang mga dalan sa Siyudad sa Davao ang temporaryong sirad-an alang sa mga kalihukan sa ika-39 Kadayawan Festival.

“Temporaryong pagsirado sa mga dalan ang ipatuman para sa hapsay na pagsaulog sa 39th Kadayawan Festival 2024,” sumala sa suwat sa City Transport and Traffic Management Office (CTTMO) sa ilang Facebook post niadtong Miyerkules, Agosto 14, 2024.

Ang buhatan nagsulti nga dunay temporaryong pagsira sa kadalanan gikan alas 4 sa hapon hangtud sa Agosto 16, 2024, alang sa Konsierto Kadayawan.

Mga drayber ug motorista gidid-an nga mosulod sa San Pedro Street gikan sa kanto sa San Pedro Street padulong sa C.M. Recto Avenue, gikan sa kanto sa Rizal Street padulong sa Bolton Street, ug gikan sa Rizal Street padulong sa C. Bangoy Street.

Sa samang higayon, ang Kasikas sa Kadayawan duna say susamang mga dalan nga sirad-an sa Agosto 17, gikan sa 4 sa hapon hangtud matapos ang mga aktibidad.

Mga behikulo nga maapektuhan sa pagsira sa Agosto 16 ug 17 puwedeng mogamit sa C.M. Recto Avenue hangtud sa Rizal Street ug Iñigo Street.

“In case of volume of vehicles along Rizal Street CTTMO will regulate vehicles coming from C.M. Recto Avenue, instead use Bonifacio Street,” pahayag sa CTTMO.

Alang sa Pamulak sa Kadayawan ug Indak-Indak sa Kadayawan parade sa Agosto 18, sugdan ang parada sa Roxas Avenue, nga moliko sa wala sa C.M. Recto Avenue, unya moliko sab sa tuo sa Bonifacio Street, ug pawala na sab sa Pelayo Street, ug laing pawala sa San Pedro Street. Ang agian sa parada pagasirad-an gikan alas 6 sa buntag hangtud nga motapos ang aktibidad.

Samtang sa grand showdown sa Indak-Indak sa Kadayawan, nga magsugod sa alas 3 sa hapon sa Agosto 18, di na makasulod sa San Pedro Street gikan sa mga kanto sa San Pedro Street padulong sa Bolton Street, Rizal Street padulong sa Bolton Street, ug Rizal Street padulong sa C. Bangoy Street.

Di sab makaliko sa wala padulong sa San Pedro Street gikan sa mga kanto sa Pichon Street hangtud sa Pelayo Street ug Pichon Street padulong Iñigo Street. Ang pagliko sab patuo padulong sa San Pedro Street gidili sab gikan sa mga kanto sa Rizal Street padulong sa Pelayo Street ug Rizal Street padulong sa Iñigo Street.

Ang Kadayawan Festival mao ang usa ka bulan nga selebrasyon nga nagsugod niadtong Agosto 7 uban ang misa pasalamat sa San Pedro Cathedral.

Nag-unang mga kalihukan naglakip sa Agri- Fair gikan sa Agosto 1 hangtud 31, Pag-Abli sa Kadayawan niadtong Agosto 8, Pananam sa Kadayawan: A Food and Products Fair niadtong Agosto 9 hangtud 10, Pasundayag sa Kadayawan niadtong Agosto 9 hangtud 13, Gwapa Dabawenya Fun Run niadtong Agosto 9, ug IronKids ug Duathlon niadtong Agosto 10.

Uban pang kalingawan mao ang Bantawan Cultural Celebration sa Agosto 13 hangtud 15, Kadayawan Expo and Food Trucks Bazaar sa Agosto 15 hangtud 18, Hiyas sa Kadayawan ug Konsierto Kadayawan sa Agosto 16, Dula Kadayawan ug Kasikas Kadayawan sa Agosto 17, ug Pamulak sa Kadayawan ug Indak-Indak sa Kadayawan sa Agosto 18. (RGP)