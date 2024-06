Mga drayber nga hubog mapitol na

DAKO ang kalipay sa Davao City Police Office - Traffic Enforcement Unit (DCPO-TEU) gumikan ilang mas mapakusgan pa ang pagpatuman sa Republic Act (RA) 10586 kun Anti-Drunk and Drugged Driving Act of 2023 human nga nakadawat sila og unom ka mga alcohol breath analyzers gikan sa City Government of Davao.

Sumala sa DCPO-TEU nga ang mga alcohol breath analyzers dako og matabang diha sa paspas nga pagpatuman sa balaod batok sa mga drayber nga nag-drayb bisan lango sa ilimnong makahubog.

Personal nga gi-turnover ni Davao City Mayor Sebastian Duterte ang mga breath analyzer kits ngadto kang Police Colonel Rolindo Suguilon, Officer-in-Charge sa DCPO.

Buot sa batan-ong Duterte nga hugtanong mapatuman sa kapulisan ang maong balaod.

Dungan sa turnover, ang 120 ka mga personahe sa TEU ug DCPO ang gi-authorized ni Land Transportation Office (LTO)-Davao Region Director Eleonor Calderon nga magpatuman sa RA 10586.

Sumala ni Calderon nga magpadayon ang buhatan sa LTO-Davao sa pagpatuman sa mga istriktong balaod sa dalan aron masegurong luwas ang mga Dabawenyo sa peligro.

Nagpasalamat sab si Mayor Duterte ngadto sa kapulisan sa pagpatuman traffic rules and regulations sa siyudad. (Jeepy P. Compio)