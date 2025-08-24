Mga drayber sa DC Bus nipailawom og praktikal nga pagbansay, pagsukod

SA PAGPANGANDAM alang sa gipangunahan sa dakbayan nga Davao City Interim Bus Service (DC Bus), 22 ka mga drayber (captains) sa bus nagsugod na sa ilang "practical driving training and assessment" niadtong Agosto 19, 2025.
Ang sesyon mao ang nag-unang komponente sa usa ka bulan nga skills development training program, nga naglakip sab sa pagpanudlo alang sa 22 ka bus assistants.
Mga bus captains, tanan kanhi mga drayber sa Public Utility Jeepney (PUJ), nagkupot NC III driving certifications ug kabahin sa unang batch sa mga drayber nga benepisyaryo gikan sa taliabot nga Davao Public Transport Modernization Project (Davao Bus Project) sa nasudnong gobyerno.
Si Christopher Alcardo, usa sa mga gibansay, nagpaambit nga ang kanhi mga sesyon ug practical assessments mga instrumental sa pagpangandam sa grupo alang sa paglunsad sa DC Bus. Atol sa practical training, matag bus captain giusa-usa og ebalwar sa Tesda instructor aron nga masukod ang ilang kaandam nga makamaneho sa bag-ong mga bus.
“Gi-well train gyud mi nila. Abot diri nga naabot na mi sa final namong test drive, ginasala gyud maayo mi og balik-balik kay og naa pa’y kulang ibalik na pud para perpekto na gyud og moabot na ang bus diri sa Davao,” matud niya.
Ang DC Bus magsilbi isip interim solution sa nasinatian nga mga hagit sa transportasyon sa siyudad. Mokomplemento kini sa Peak Hours Augmentation Bus Services (Phabs) ug PUJs, nga mobiyahe sa mga adlaw nga Lunes hangtud sa Sabado atol sa peak hours.
Gitakda ang DC Bus nga mobiyahe sa Oktubre kay ang 10 ka bag-ong bus gilauman nga moabot sa Septyembre.
Ang bus dunay sukod nga 12-metros nga gitas-on, ubos ang salog sa entrada nga dunay kanaugan alang persons with disability (PWDs). Hitsas sab ang maong mga bus sa CCTV cameras ug intelligent bus fleet system.
Ang serbisyo sa DC Bus gihanyag ngadto sa mga Dabawenyo nga libre pinaagi sa "first-come, first-served basis". (CIO-Davao)