Mga drayber sa PUJ ug PUV nakahimulos sa medical mission sa Dumper-PTDA

MALAMPUSON ang gihimong medical mission sa Drivers United for Mass Progress and Equal Rights – Philippines Taxi Drivers Association (DUMPER PTDA) Partylist didto sa Rizal Memorial Colleges (RMC) Gymnasium, Pebrero 21, 2024.

Sa nasampit nga aktibidad nakapahimulos sa libreng medical check-up ang mga drivers sa public utility jeepneys (PUJs), public utility vehicles (PUVs) taxi drivers ug ang mga pamilya sa mga nahisgutan.

Sumala ni DUMPER PTDA Partylist Congresswoman Claudine Diana ‘Dendee’ Bautista-Lim nga usa kini ka pamaagi aron mapabiling luwas ang mga sumasakay.

“Kung healthy, physically fit ang atong mga drivers diha sa ilang panglawas, maseguro gyod nato nga luwas ang riding public, ang mga pasahero,” sulti ni Rep. Bautista-Lim.

Apil sa serbisyong gidalit sa programang Health Evaluation and Assessment for Driver kon HEAD sa Dumper PTDA Partylist, mao ang paghatag og medical check-up, HIV Screening, Counseling and Testing, Family Planning and Reproductive Health, Flu Vaccine, TB Screening, Glucose Screening, Blood Typing, paghatag og condom ug pills, Depo-Provera Injections ug Vasectomy advocacy.

“Nakig-coordinate kita sa mga agencies sa panglawas labi na sa Davao City Health Office, aron nga makatabang sa atong programa, mao nang morag nahimo nata nga ‘one-stop-shop’ kay kadaghanan serbisyo, naa diri tanan,” dugang sa kongresista.

Pagkahuman sa pagpa-checkup, duna sab madala nga grocery packs ang mga drayber.

Sa pagpadayon sa programang medical mission sa Pebrero 22, 2024 ang Dumper PTDA Partylist naa sa Mintal Gym, Barangay Mintal, Tugbok District Davao City.

Gipasalig sab ni Bautista-Lim nga mohimo sab sila og susama niini nga programa sa mga lugar sa Pilipinas sa umaabot nga mga adlaw.