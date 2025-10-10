Mga estudyante nalipong sa linog

NAKURAT ang katawhan sa siyudad sa pag-igo sa kusog nga linog alas 9:43 sa buntag, Biyernes, Oktubre 10, 2025.
Pisik kini sa pagtay-og sa 7.6 magnitude nga linog kon diin ang epicenter naa sa kadagatan sa Manay, Davao Oriental.
Nasayran nga dunay mga estudyante sa siyudad ug sa uban pang lungsod ang nangalipong ug gipangdala ngadto sa balay tambalanan atol sa linog.
Base sa taho gikan sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology (Phivolcs), ang Kidapawan City ug probinsiya sa Cotabato ang nakasinati og Intensity 5.
Halos tanang mga tulunghaan sa tibuok North Cotabato nagdeklara sa pagsuspende sa klase sa tanang lebel, ma-pribado man o publiko.
Gipamahayag ni Midsayap Mayor Rolly Sacdalan nga tumong niini nga ma-inspeksiyon ang mga tulunghaan alang sa kaluwasan sa mga estudyante ug magtutudlo.
Padayon ang pagsusi sa lokal nga panggamhanan sa posibleng danyos sa linog sa nahisgutang probinsiya.
Sa pikas bahin, 4 ang naangol sa nahitabong pagpamanhig alas 8:20 sa gabii, Huwebes, Oktubre 9, 2025 sa probinsiya sa Cotabato.
Mga biktima giingong pulos molupyo sa Alamada, North Cotabato.
Gibutyag ni Cotabato Police Provincial Office (CPPO) Director, Police Colonel Gilberto Tuzon, nga sakay ang mga biktima sa multicab gikan sa usa ka okasyon sa Brgy. Camansi sa Alamada ug pauli na unta sa ilang gipuy-an.
Pag-abot nila sa Purok 3, Barangay Camansi, Alamada, kalit silang gibanhigan sa wala mailhing mga armadong lalaki.
Bisan samdan ang drayber, nakapadagan pa kini paingon sa luwas nga dapit ug nagpatabang sa mga molupyo.
Abtik sab nga nagresponde ang pinakaduol nga outpost sa kapulisan ug Cafgu Active Auxiliary (CAA) ug mga sundalo apan nakaikyas na ang mga suspek.
Mga naangol gipangdala sa mga pulis sa Alamada District Hospital ug giingong anaa sa talandugong kahimtang.
Padayon pa ang imbestigasyon sa kapulisan Alamada Municipal Police Station sa hitabo. (Edgar E. Fuerzas)