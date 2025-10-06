Mga kaso's VAWC sa Davao City nikunhod

GITAHO sa Integrated Gender and Development Division (IGDD) ang gamay nga pagkubos sa ihap sa mga kaso sa Violence Against Women and Children (VAWC) sa Davao City, gikan 2,707 niadtong 2023 ngadto sa 2,386 sa 2024.
Sa taho nga gipagawas sa IGDD niadtong Marso 3, 2025, nakatala ang buhatan og gibana-bana nga 20,134 ka kaso sa VAWC sa Davao City gikan sa 2014 hangtud 2024.
Sa 2,386 ka mga kaso sa VAWC sa 2024, 1,157 niini naglambigit sa "walk-in clients," ang kadaghanan niini kababainhan.
Sa kinatibuk-an sa mga kaso, 469 mao ang pisikal nga abuso, 851 mao ang emosyonal o psychological abuse, 90 sexual abuse, ug 976 mao ang economic abuse.
Gi-esplikar ni Lorna Mandin, pangulo sa IGDD, nga ang pag-ubos sa ihap sa mga kaso puwedeng matampo sa pagdaghan sa nagtaho gikan 2022 hangtud 2023, human sa lockdowns tungod sa Covid-19 pandemic.
Gitaho sab ni Mandin nga sukad Hunyo 2025, ang ilang buhatan nakatala na og 480 ka kaso sa VAWC.
Gipahayag niini nga mga 80 porsiyento sa mga kaso kasamtangang gigunitan naglambigit sa "economic violence."
Apan dugang niya nga sa dihang ilang gibisitahan ang mga ospital, kasagaran sa mga kaso nga gitaho mao ang "sexual in nature," samtang mga police stations, physical abuse mao ang komon.
Gipaambit ni Mandin nga nangayo sila og abag gikan sa City Information Technology Center (CITC) aron nga makamugna og software nga maghiusa sa mga datus gikan sa tanang nagpakabana nga mga ahensiya.
Kini makatabang sa pagwagtang sa dublikasyon sa datus gikan sa mga tinubdan.
Iyang gi-esplikar nga ilang giasumer nga mga kliyente modangop sa ospital alang sa sexual abuse, sa pulis alang sa physical abuse, ug sa IGDD alang sa economic abuse.
“Ang reflection sa reporting sa cases nagbase sa immediate need sa clients but we still want to capture pile gyud ang data sa city,” matud pa niya atol sa ISpeak media forum niadtong Huwebes.
Gisulti ni Mandin nga mahimo nilang masulayan ang programa uban ang laing mga buhatan.
Gipasabot niini nga ang VAWC tracking system magtugot kanila nga masubay ug makonsilidar data counts gikan sa nagkadaiyang mga ahensiya.
Samtang wala pa mahingpit ang app, kasamtangan sila naghimo og "manual data sharing" uban sa nagkadaiyang mga buhatan.
Samtang gidasig ni Mandin ang publiko nga itaho ang mga kaso sa VAWC, pinaagi sa pagtin-aw nga dunay pipila ka mga biktima magduha-duha nga mopatim-aw tungod sa "stigma" nga nagpalibot niining mga matang sa mga kaso.
Iyang gituki nga dunay mga higayon nga mga biktima nasayud nga giabuso apan gipili ang magpakahilom sa kahadlok nga mapamanimaslan.
Iyang gipahimug-tan ang kamahinungdanon sa pag-ila sa "violence or abuse," pinaagi niini maoy krusiyal nga lakang sa paghipos og ebidensiya.
Gitin-aw sab ni Mandin nga matag barangay sa siyudad dunay VAWC desk kon diin mga biktima makapangayo og tabang ug itaho ang pag-abuso.
Kung ang mga biktima magduha-duha nga moduol sa VAWC desk, mahimo nilang ikontak direkta ang IGDD, ug ang buhatan maoy mohatag sa mga gikinahanglan nga suporta. (Rojean Grace G. Patumbon)