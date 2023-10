Mga miyembro sa CDRMMO gipailawom sa COC training

ARON nga mapabilin ang kahanas sa ilang natad, mipaubos sa certificate of competency (COC) training for CDRRMO-911 Fire Auxiliary Services (FAS) ang mga sakop sa City Disaster Risk Reduction and Management Office (CDRRMO).

Kini isip parte sa ilang first responders competency standardization and capabilities niadtong Oktubre 9-13, 2023.

Subay sa Department of the Interior and Local Government Memorandum Circular No. 2022-072, kadto lang mga certified fire safety practitioners nga may mandated training program ang ginatugutang moresponde sa panahon dunay mga sunog.

Ang usa ka professional firefighter kinahanglang naghupot o COC nga gi-issue sa Bureau of Fire Protection.

Pipila ka mga miyembro sa Urban Search and Rescue Unit nga ga-alalay sa sunog ang miapil sab sa training.

Samtang laing grupo sab ang nakatakdang mopaubos sa susamang training karong Nobyembre 6-10, 2023 ug ang katapusang batch mahitabo sa Disyembre 11-15, 2023.