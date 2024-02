Mga molupyo sa Purok Tagabakid, sa Mati City naa pa sa mga evacuation centers

DAVAO ORIENTAL — Gatusan ka mga molupyo sa Purok Colilisi, Barangay Tagabakid, Mati City kasamtangan pang nadislokar sa gipahimutang nga evacuation centers ug giabisohan nga di mobalik sa ilang mga panimalay tungod sa sagunson nga pag-ulan ug pagkadeparal nga paglihok sa yuta sa lugar.

Ang maong abiso nahitabo human sa dakong liki ug halapad nga pagdaus-dos sa yuta sa Munoz-Colilisi road, national highway tunga-tunga sa munisipalidad sa Tarragona ug Mati City niadtong Huwebes sa buntag, Pebrero 22, karong tuiga, nga maoy nakapahunong sa operasyon sa tanang klase sa behikulo, apil na mga motorsiklo.

Base sa ihap nga gihatag sa local government unit sa Mati City (LGU-Mati City), mga 63 ka balay nga dunay 73 ka pamilya gikan sa maong barangay temporaryong gibakwit sa kasikbit nga mga kapilya ug eskuwelahan.

“Wala pa mamalik (ang mga residente) kay delikado pa man gud, sige’g ulan. Unya (naay) advice pud nga dili gyud sila pabalikon. Karon nga ni-landslide naman hinuon. Samot na nga dili gyud sila kabalik,” tug-an ni Jonathan Dolotina, opisyal sa Mati City Disaster Risk Reduction Management Office (MCDRRMO) sa paghinabi kaniya sa mga tigbalita sayo ning semanaha.

Sukad sa pagsuwat niini, ang kagamhanan probinsiyal sa Davao Oriental (PLGU-Davao Oriental) uban ang Provincial ug Mati City Engineer’s Office, Mati City DRMMO, Mines and Geosciences Bureau-Davao Oriental (MGB-Davao Oriental) ug Department of Public Works and Highways (DPWH) sa probinsiya ug siyudad naggama na og mga alternatibo nga ruta samtang nagpadayon ang paglimpyo ug pag-ayo sa lugar.