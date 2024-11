Mga sakayan sa dagat gisuspende

NAGPAGAWAS ang Coast Guard Station (CGS) Davao Occidental og abiso sa kadagatan nga temporaryong nagsuspende sa tanang biyahe sa mga sakayan nga pangdagat gikan sa Sarangani padulong sa Jose Abad Santos, ug Genaral Santos City ug vice versa taliwala sa hangin nga dala sa Bagyong Pepito.

“All vessels, regardless of Gross Tonnage, bound from Sarangani, Davao Occidental to Balangonan, Jose Abad Santos, Davao Occidental and General Santos City and vice versa, are hereby temporarily suspended until further notice,” matud sa CGS-Davao Occidental sa maong abiso alas 8:20 sa buntag, Lunes, Nobyembre 18, 2024.

Matud sa CGS-Davao Occidental nga bisan unsa nga matang sa sakayan "to take shelter would be permitted" basta duna kini manipesto pinaagi sa sinuwat nga hangyo ug "no passengers as well as cargo would be allowed on board."

Base sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration (Pagasa) Tropical Cyclone Bulletin Number 23, ang Bagyong Pepito dunay maximum nga gidalang hangin nga 130 kilometro matag oras (km/h), dunay huros ngadto sa 160 km/h, ug presyur sa sentro nga 965 hectopascal (hPa).

Ang sentro sa bagyo gibana-bana base sa tanang "available" nga datus sa 145 km West sa Sinait, Ilocus Sur. Ang kasamtangan niini nga lihok naa sa northwestward sa 30 km/h.

Ang Bagyong Pepito maoy usa sa pinakakusog nga bagyo nga miigo sa northeast part sa nasud sulod lang sa usa ka bulan. Duna kini gibatonan nga hangin nga 195 km/p sa dihang miigo sa eastern island province sa Catanduanes niadtong Nobyembre 16. (Rojean Grace G. Patumbon)